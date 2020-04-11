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12 апреля - День авиации и космонавтики

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Сегодня, 12 апреля, во всем мире отмечается День авиации и космонавтики. С 2011 года праздник носит еще одно название - Международный день полета человека в космос.

Эта дата навсегда вошла в историю человечества. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил, казалось бы, невозможное: он провел вне Земли 108 минут. Руководил подготовкой и первым полетом человека в космос конструктор Сергей Королев.

Выполнив один оборот вокруг планеты, спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Гагарин приземлился в 10:55 по местному времени на мягкую пашню у берега Волги, вблизи деревни Смеловки Терновского района.

Первый шаг человека в космос стал началом новой эпохи в науке, технике и освоении межпланетного пространства. Имя первопроходца знает все человечество. А знаменитую гагаринскую улыбку пытаются повторить сегодняшние школьники.

В истории 12 апреля известно еще несколькими знаменательными событиями. В 1242 году состоялось Ледовое побоище, в котором войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. В 1633-м в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. В 1796-м 26-летний Наполеон Бонапарт одержал свою первую серьезную победу в сражении при Монтенотте, а в 1861-м Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.

В народном календаре празднуется Иван Лествичник. Считалось, что в этот день с домового сходит старая шкурка (по другой версии, он собирается жениться на ведьме), поэтому лучше не браться за домашние дела и не тревожить его. Многие женщины боялись выходить во двор и не выпускали гулять детей.

12 апреля родились драматург Николай Островский, путешественник и натуралист Николай Пржевальский, старший брат Владимира Ленина революционер Александр Ульянов, оперная певица Монсеррат Кабалье, актер театра и кино Ефим Копелян, поэт-песенник Леонид Дербенев.

Именинниками этого дня являются Захар и Иван.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня не стоит заниматься серьезными делами, лучше уделить внимание текучке.

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Источник — фото pixabay.com
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