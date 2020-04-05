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Не забудь! | 6 апреля - Международный день спорта

05.04.2020|08:43
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Понедельник, 6 апреля, - Международный день спорта на благо развития и мира. Решение отмечать этот праздник приняла Генеральная ассамблея ООН в 2013 году. По замыслу учредителей, он должен напомнить людям: спорт - один из инструментов укрепления мира, сотрудничества и понимания, а также лучшее средство для закалки характера.

Также сегодня Всемирный день настольного тенниса. Как и День спорта, он появился совсем недавно - в 2015 году. Настольный теннис популярен везде. Это доступный вид спорта, не требующий особых навыков или напряженных физических тренировок и подходящий для людей любого возраста.

6 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1814 году Наполеон Бонапарт в первый раз отрекся от престола, в 1896-м открылись I летние Олимпийские игры в Афинах, в 1899-м в Москве пустили первый электрический трамвай, а в 1930-м был учрежден орден Красной Звезды.

В 2009 году, 10 лет назад, в Остине (штат Техас) прошла премьера фильма Дж. Дж. Адамса «Звездный путь» (Star Trek). Началось все в 1960-е годы со ставшего для американцев культовым одноименного телесериала, имевшего в дальнейшем не одно продолжение. Популярные герои нашли также воплощение в анимационном жанре, компьютерных играх и на большом экране. Картина Адамса стала уже одиннадцатым полнометражным фильмом на эту тему.

В народном календаре 6 апреля Артемон - дери полоз: погода обычно стояла теплая, и у саней, если их еще не сменили на телегу, можно было ободрать полозья. На Артемона было принято жечь костры и обходить избы кругами: так наши предки боролись с нечистой силой. В церковь несли семена, чтобы их освятили перед посадкой.

Кроме того, 6 апреля еще и канун Благовещения. Это большой церковный праздник, во время которого нельзя работать, поэтому накануне хозяйки старались переделать все домашние дела, а мужчины шли работать в сад, чинили инвентарь. Женщины убирались, стирали, вымытые лавки натирали можжевельником. Он является отличным природным антисептиком и, согласно поверью, защищает жилище от злых духов.

Именины отмечают Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков.

В этот день родились живописец Рафаэль Санти, общественный деятель и писатель-публицист Александр Герцен, хирург Николай Склифосовский, поэт Иван Суриков, джазовый музыкант Джерри Маллиган, а также актер Станислав Любшин.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня, возможно, возникнет ощущение, что вы попали в замкнутый круг. Для разрешения проблем придется приложить усилия, поработать над собой. Этот день вполне успешен для обучения, деловых контактов, укрепления связей с коллегами и совместной работы.

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