29.03.2020 | 09:02

В понедельник, 30 марта, - Ладодение, славянский праздник весны и тепла. Свое название он получил в честь богини славянского пантеона Лады, одной из двух богинь-рожениц. В этот день было принято воспевать матушку-природу, начинающую пробуждаться после морозов. Молодежь водила хороводы, хозяйки пекли из теста жаворонков и клали их над дверью. Селяне забирались на холмы, горки, стога сена и звали весну.

30 марта в России вспоминают то, что сделал для страны сотни лет назад Иван Сусанин. Простой крестьянин из Костромской области 30 марта 1613 года совершил настоящий подвиг.

Его имя обросло легендами и стало предметом споров многих исследователей. До сих пор неясны все обстоятельства события, включая точное время, место гибели героя и положение дел там, где он жил.

Сусанин был воспет поэтами и стал центральной фигурой оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», известнейшего музыкального произведения.

В США сегодня отмечают Национальный день доктора. Символом праздника в Америке является красная гвоздика. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1842 году американский врач и фармацевт Кроуфорд Лонг впервые использовал общую анестезию.

30 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, именно в этот день в 1814 состоялась капитуляция Парижа, в 1856 году был подписан Парижский мирный договор, ознаменовавший окончание Крымской войны, а в 1867 году был подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.

30 марта 1934 года в газетах «Правда» и «Известия» впервые появилась формулировка «ТАСС уполномочен заявить...», а в 1970-м на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.

В народном календаре 30 марта Алексей Теплый. На Руси замечали, что в этот день бурно таял снег. Если появлялись большие ручьи, следовало ждать сильного половодья.

30 марта родились испанский художник Франсиско Гойя, голландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог, советский авиаконструктор Сергей Ильюшин и британский рок-музыкант Эрик Клэптон.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня спокойный день, в который не следует ждать важных событий. Время лучше использовать для отдыха, построения новых планов, завязывания новых знакомств.