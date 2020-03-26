26.03.2020 | 18:29

27 марта в России День войск национальной гвардии. Выбор даты неслучаен. С 1996 года 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. В апреле 2016-го эти войска преобразовали в войска нацгвардии РФ - и праздник переименовали. Так что в 2020 году День войск национальной гвардии празднуют четвертый раз в истории.

Также 27 марта отмечается Всемирный день театра. Это слово произошло от древнегреческого theatron (θέατρον), что означает «место, где смотрят». Считается, что первый в истории спектакль поставили в Египте и он был посвящена мифу о боге Осирисе. В Древней Греции театр стал превращаться в искусство: появилось понятие о трагедии, комедии и других театральных формах.

В этом году российские театры отметят свой праздник без публики. Из-за пандемии коронавируса учреждения культуры закрыты для посещения. Спектакли перенесены.

Ровно 30 лет назад в Лондоне распахнул двери музей выдающегося литературного персонажа - Шерлока Холмса. На Бейкер-стрит, 221b, восстановлена атмосфера конца XIX века. Даже работает ресторан, в котором готовят блюда по рецептам миссис Хадсон.

Правда, коронавирус и здесь вмешался в привычный порядок вещей. В столице Великобритании введен строгий карантин. Всем гражданам предписано оставаться дома. Выходить на улицу можно лишь раз в день: за продуктами, к врачу или для занятий физкультурой.

В истории 27 марта произошло несколько знаменательных событий. По одной из легенд, в этот день в 1330 году был основан Ипатьевский монастырь, где много лет спустя огласили решение Земского собора об избрании на московский престол первого царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. В 1841-м опробовали первую паровую пожарную машину. В 1893-м часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.

27 марта родились немецкий физик, нобелевский лауреат Вильгельм Рентген, русский писатель-сатирик Аркадий Аверченко, советский политический и государственный деятель Сергей Киров, американская актриса Глория Свенсон, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель Мстислав Ростропович, народный артист России Алексей Жарков, российский актер, певец, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Квентин Тарантино, российский лыжник и биатлонист, четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.

В народном календаре 27 марта - Венедиктов день. Его также называли Скотником. На Венедикта скотину, у которой начиналась весенняя линька, выводили во двор, чистили и скребли, заговаривали от дурного глаза.

Именины сегодня отмечают Михаил и Ростислав.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня хорошо побыть наедине с собой: почитать, послушать музыку или хорошенько выспаться.