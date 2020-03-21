21.03.2020 | 14:56

Если вы сегодня, 22 марта, решите воспользоваться услугами наемного автомобиля, то не забудьте поздравить водителя с профессиональным праздником - Международным днем таксиста.

Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики называли счетчик таксиметром (от лат. taxare - оценивать - и métron - мера). С тех пор автомобильный городской транспорт с таким способом подсчета оплаты получил название такси.

В России первые таксомоторы появились в 1907 году, а уже через пять лет в столице насчитывалось 230 машин со своей диспетчерской службой. После революции на некоторое время служба наемной перевозки перестала существовать, а 21 июня 1925 года в Москве вновь открылось регулярное движение такси. Этот день российские таксисты тоже отмечают как свой праздник.

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Во многих странах мира проходят акции, призванные напомнить человечеству о важности сохранения водных ресурсов.

70% земной поверхности покрыто водой, причем 97,5% - это соленая, а 2,5% - пресная. Из всей массы пресной почти 68,7% - снег горных шапок и лед глетчеров. То есть для использования пригодно мизерное количество общего объема водных ресурсов планеты.

Если в вашем доме хранятся колечко, серьги с янтарем или просто кусочек минерала солнечного цвета, найденный на морском берегу, посмотрите на них: сегодня День Балтийского моря. В России этот праздник проходит в Санкт-Петербурге, где его организуют общественные экологические организации, органы власти и представители бизнеса.

22 марта известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1874 году впервые состоялась игра в большой теннис, в 1895-м братья Люмьер показали киноленту «Выход рабочих с завода Люмьер», открыв тем самым эру синематографа, а в 1951-м была создана первая в СССР Центральная студия телевидения.

В народном календаре 22 марта - Сорок сороков (Сороки), день памяти 40 мучеников-христиан. Римские воины погибли, защищая веру Христову.

На Руси примечали: если на Сороки тепло, то такая погода продержится еще в течение 40 дней, когда же в этот день дул теплый ветер, предсказание предвещало дождливое лето. А вот если раздавался первый весенний гром, люди опасались голодного года.

Кроме того, в этот день отмечался народный праздник Жаворонки. По традиции с ним встречали весну, и хозяйки пекли дрожжевые булочки, похожие на маленьких птичек. Их раздавали детям, чтобы зазывали солнышко и весну. Считалось, что 22 марта на родину возвращаются из дальних стран 40 птиц и первыми летят жаворонки.

В этот день родились фламандский художник-портретист Антонис ван Дейк, английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, популярный актер советского кино Георгий Жженов, а также российские артисты Валерий Сюткин и Александр Цекало.

Именинники сегодня Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей и Тарас.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня удаются все насущные дела и рекомендует прожить день в активных действиях и хорошем настроении.