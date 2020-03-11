Сетевое издание|18+|Четверг|12 мар 2020|01:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  83.59  |  $  74.16

Не забудь! | 12 марта поздравим работников уголовно-исполнительной системы

11.03.2020|16:54
Печать

Сегодня, 12 марта, в России отмечается День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Лучшим из них вручают государственные и ведомственные награды. Кроме того, в этот день принято поздравлять ветеранов и вспоминать погибших при исполнении служебного долга.

Также сегодня Всемирный день почки. Его учредили в 2006 году, чтобы напомнить людям о важности почек. Сегодня во всем мире специалисты обмениваются опытом по пересадке этого органа, обсуждают лечение заболеваний почек и разработку новых препаратов. По данным ВОЗ, 10% населения Земли имеют заболевания почечной системы.

В Китае сегодня День посадки деревьев. Он проводится в память революционера Сунь Ятсена - инициатора массового озеленения страны, в нем до сих пор принимают личное участие руководители партии и государства.

В Поднебесной каждый гражданин старается вырастить от трех до пяти деревьев в год. Если посадить дерево нет возможности, то эту работу заменяют другой: культивацией, прополкой, обрезкой.

12 марта произошло несколько важных исторических событий. Именно в этот день в 1365 году был основан Венский университет, а в 1832-м в балете впервые использовали пачку - пышную многослойную юбку. Зрители увидели ее на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Париже. Пачку создали по рисункам художника и модельера Эжена Лами.

12 марта 1918 года Москве возвратили статус столицы, в 1940-м подписали договор о завершении советско-финской войны, а в 1968-м остров Маврикий получил независимость от Англии.

В народном календаре 12 марта – Василий Капельник. К этому дню на Руси уже начинал таять снег и капель радовала своим звоном. Наши предки на Василия Капельника приносили сосновую ветку, чтобы очистить воздух в избе. Также из хвои готовили целебные настои.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей.

В этот день родились художник-архитектор Василий Баженов, естествоиспытатель и общественный деятель Владимир Вернадский, писатель-фантаст Гарри Гаррисон, танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский, писатель-сатирик Григорий Горин, народный артист СССР Зураб Соткилава, певицы и актрисы Лайза Миннелли и Ирина Понаровская.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня есть опасность поддаться чужому отрицательному влиянию, иллюзиям. День неудачный для серьезной работы и принятия важных решений. В первой половине дня возможны конфликтные ситуации.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте