11.03.2020 | 16:54

Сегодня, 12 марта, в России отмечается День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Лучшим из них вручают государственные и ведомственные награды. Кроме того, в этот день принято поздравлять ветеранов и вспоминать погибших при исполнении служебного долга.

Также сегодня Всемирный день почки. Его учредили в 2006 году, чтобы напомнить людям о важности почек. Сегодня во всем мире специалисты обмениваются опытом по пересадке этого органа, обсуждают лечение заболеваний почек и разработку новых препаратов. По данным ВОЗ, 10% населения Земли имеют заболевания почечной системы.

В Китае сегодня День посадки деревьев. Он проводится в память революционера Сунь Ятсена - инициатора массового озеленения страны, в нем до сих пор принимают личное участие руководители партии и государства.

В Поднебесной каждый гражданин старается вырастить от трех до пяти деревьев в год. Если посадить дерево нет возможности, то эту работу заменяют другой: культивацией, прополкой, обрезкой.

12 марта произошло несколько важных исторических событий. Именно в этот день в 1365 году был основан Венский университет, а в 1832-м в балете впервые использовали пачку - пышную многослойную юбку. Зрители увидели ее на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Париже. Пачку создали по рисункам художника и модельера Эжена Лами.

12 марта 1918 года Москве возвратили статус столицы, в 1940-м подписали договор о завершении советско-финской войны, а в 1968-м остров Маврикий получил независимость от Англии.

В народном календаре 12 марта – Василий Капельник. К этому дню на Руси уже начинал таять снег и капель радовала своим звоном. Наши предки на Василия Капельника приносили сосновую ветку, чтобы очистить воздух в избе. Также из хвои готовили целебные настои.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей.

В этот день родились художник-архитектор Василий Баженов, естествоиспытатель и общественный деятель Владимир Вернадский, писатель-фантаст Гарри Гаррисон, танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский, писатель-сатирик Григорий Горин, народный артист СССР Зураб Соткилава, певицы и актрисы Лайза Миннелли и Ирина Понаровская.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня есть опасность поддаться чужому отрицательному влиянию, иллюзиям. День неудачный для серьезной работы и принятия важных решений. В первой половине дня возможны конфликтные ситуации.