10.03.2020 | 13:58

В среду, 11 марта, в России отмечают День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Эта памятная дата была установлена в 2012 году, чтобы увековечить подвиг советского народа.

Именно в этот день в 1943 году появилась 10-я гвардейская Уральско-Львовская добровольческая танковая дивизия имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Это был подарок от трудящихся в тылу людей фронту. Все необходимое для дивизии уральские рабочие делали сверх плана или же приобретали на собственные средства. Государству формирование дивизии обошлось в ноль рублей.

Также сегодня отмечается День сотрудников частных охранных агентств. Его считают своим и частные детективы.

Профессиональный праздник учрежден 11 марта, поскольку в этот день в 1992 году был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности».

Примечательно, что профессия «охранник» была внесена в единый справочник только в 2009 году, а уже к 2010-му лицензированных охранников стало почти 720 тысяч. По статистике, большая часть охранников - это бывшие работники органов внутренних дел и военнослужащие в отставке.

11 марта также отмечают профессиональный праздник сотрудники органов наркоконтроля России.

11 марта произошло несколько знаменательных событий. В 1824 году в США было создано Бюро по делам индейцев, в 1851-м состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», а в 1878-м на заседании Французской академии состоялась демонстрация «говорящей машины» Томаса Эдисона - фонографа.

В народном календаре сегодня Прокоп Дорогорушитель. К этому времени на Руси, как правило, весна входила в свои права, снег таял и зимние дороги исчезали. В этот день, если требовалось отправиться в дорогу, наши предки внимательно слушали капель. Если она была обильной, считали, что лучше долгое путешествие отложить.

Именины 11 марта отмечают Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков.

В этот день родились русский адмирал Василий Чичагов, французский и русский балетмейстер и педагог Мариус Петипа, а также актер советского кино Георгий Юматов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю день наполнен активностью, яркими встречами, знакомствами. Главное - выдержать ритм, верно рассчитав свои силы. Сегодня можно дать себе немножко воли, расслабиться, повеселиться, но терять голову не рекомендуется.