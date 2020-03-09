09.03.2020 | 14:27

Сегодня, 10 марта, в России отмечается День архивов. Это неофициальный профессиональный праздник архивариусов.

День для него выбран неслучайно: 10 марта (28 февраля) 1720 года Петр I подписал «Генеральный регламент, или Устав». Он определил основы устройства в стране государственного управления и ввел во всех органах власти архивы и должность актуариуса (так тогда назывался архивариус), который должен был «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...».

Сегодня в архивах содержатся бесценные сведения, имеющие историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение. Кстати, в 2008 году в Архивном фонде Российской Федерации находилось более 609 миллионов единиц хранения на различных носителях. Самые ранние из них датируются XI веком.

Примерная длина полок, на которых размещены документы, составляет 8 500 километров. Число документов Архивного фонда РФ, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, каждый год увеличивается примерно на 1,7 млн единиц.

В истории 10 марта известно тем, что в этот день в 1564 году в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол», в 1710-м был издан первый печатный учебник по географии на русском языке, в 1813 году Фридрих Вильгельм III учредил воинскую награду «Железный крест», в 1889-м Алмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию, а в 1910-м в Китае запретили рабство.

10 марта родились российский император Александр III, народный артист России композитор Александр Зацепин, американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис, народный артист Белоруссии актер театра и кино Владимир Гостюхин.

В народном календаре сегодня - Порфирий Поздний. Наши предки подмечали: несмотря на приближение тепла, приниматься за полевые работы сейчас не стоит, поскольку заморозки еще очень возможны.

Именины в этот день отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян и Сергей.

10 марта полнолуние. Согласно лунному календарю сегодня повезло тем, кто может отложить работу. День не подходит для спешки, решения проблем и деловой активности. Лучше позволить себе расслабиться.