01.03.2020 | 08:25

Сегодня, 2 марта, отмечается необычный праздник - день рождения спички. Почему он привязан к этой дате, неизвестно, но, как говорится, так исторически сложилось.

«Возьмем хлеба с мясом, трубки, два-три мешка, клубок бечевок для змея да немножко этих новых штучек, которые называются серными спичками. Знаешь, я не раз пожалел, что их со мной не было». Помните? Эти слова говорит Том Сойер своему другу Геку Финну, уговаривая пойти в пещеру за сундучком с сокровищами.

Оказывается, спички - совсем недавнее изобретение человечества. Чаще всего исследователи датируют это событие 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Мануфактуру по их производству открыли в Вене в 1813 году. Эти спички были невероятно дороги и весьма опасны.

Первые безопасные спички начали производить в 1851 году братья Лундстремы в Швеции. По этой причине долгое время их именовали шведскими. В 1855 году эти изделия представили на международной выставке в Париже, там они удостоились золотой медали. Так спичка начала свое триумфальное шествие, распространившись по всему свету, и сохранилась до наших дней, пройдя несколько усовершенствований. Кстати, в России слово «спичка» произошло от «спица» - заостренная деревянная палочка.

Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают театральные кассиры. На первый взгляд, профессия непрестижная, но именно с этих служителей начинается театр. А еще хороший кассир должен великолепно разбираться в репертуаре, знать о гастролях, премьерах, различных театральных событиях города и быть хорошим психологом, чтобы посоветовать зрителю именно тот спектакль, который ему понравится.

2 марта начинается Великий пост. Первый его день получил в народе название «чистый понедельник», поскольку православные христиане стремились провести его в чистоте, как телесной, так и духовной. Сегодня полагается усердно молиться и бороться со своими страстями. Завершится пост 18 апреля.

2 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1796 году Наполеон Бонапарт получил назначение на пост командующего французской армией, в 1837-м Михаил Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта», в 1911-м в Москве состоялось первое выступление русского народного хора, созданного Митрофаном Ефимовичем Пятницким, а в 1983-м был презентован первый компакт-диск.

В этот день родились русский поэт Евгений Баратынский, русский педагог Константин Ушинский, первый президент СССР Михаил Горбачев, народная артистка СССР Ия Саввина, народный артист РСФСР Юрий Богатырев, модельер Вячеслав Зайцев.

В народном календаре 2 марта – Овсянки. В этот день на Руси почитали птичку овсянку, считая ее предвестницей тепла. Хозяйки пекли овсяное печенье, а мужчины осматривали инвентарь, проверяя его готовность к предстоящей пахоте.

Именины сегодня отмечают Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев и Павел.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает о непростом дне. На работе возможны конфликты и неурядицы, встречи и новые знакомства тоже могут обернуться неудачей. Будьте внимательны, сегодня легко стать жертвой мошенников. Однако труд творческих людей будет продуктивным, а занятия спортом и время, уделенное своему здоровью, принесут пользу.