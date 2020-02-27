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Не забудь! | 28 февраля 1935 года изобрели нейлон

27.02.2020|16:09
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28 февраля в России нет праздников, но можно порадоваться за финнов. Там сегодня День «Калевалы» - праздник народного карело-финского эпоса и финской культуры.

Для Финляндии это особое произведение: главная его роль заключается в пробуждении национального самосознания и формировании нации. Финляндия в 1917 году стала суверенным государством. Когда возникала опасность утраты этой суверенности в двух войнах с Советским Союзом, «Калевала» поддерживала национальный дух рассказом о славном прошлом.

Каждый год 28 февраля финны устраивают уличный «Калевальский карнавал» и, конечно, литературные, художественные, творческие праздники.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1066 году открылся один из всем известных символов Лондона - Вестминстерское аббатство, в 1854-м в США была основана республиканская партия, а в 1935-м произошло событие, перевернувшее жизнь всех женщин, - был изобретен нейлон. Четыре года спустя, в 1939-м, новый материал поступил в продажу.

В народном календаре 28 февраля - Онисим Овчарник, которого считали покровителем овцеводства. В этот день обряды на будущее благополучие совершали пастухи овец, просившие у неба послать их подопечным обильный приплод. Кроме того, рукодельницы оставляли на улице лучший клубок пряжи из овечьей шерсти, чтобы потом она была чистой и крепкой.

Именины сегодня отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья.

28 февраля родились французский писатель и философ Мишель Монтень, французский естествоиспытатель Рене Реомюр, русский поэт-символист Вячеслав Иванов, советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов, народная артистка России Татьяна Васильева.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня у вас есть возможность кардинально изменить свою жизнь, но не путем освоения чего-то нового, а за счет проработки уже имеющегося.

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