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Не забудь! | 4 декабря пишем письма Деду Морозу

03.12.2019|17:23
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Сегодня, 4 декабря, самое подходящее время, чтобы написать письмо Деду Морозу. Обычно именно в этот день во многих странах мира почтамты начинают отправку корреспонденции с просьбами о долгожданном подарке, которая обязательно будет доставлена по адресу.

Каждый год только в России Дед Мороз получает более 400 000 писем - в резиденции волшебника в Великом Устюге даже есть отдельное здание для хранения посланий.

Работники сказочной почты отмечают, что желания детей с каждым годом становятся все дороже: это уже не конфеты, куклы и машинки, а чаще айфоны и планшеты.

Психологи считают, что верить в Деда Мороза детям полезно. Мысль о том, что чудеса возможны, - это важный элемент защитного механизма психики.

4 декабря в России отмечается День информатики. В этот день в 1948 году комитет при Совете министров СССР зарегистрировал изобретение молодого инженера Башира Рамеева - цифровую ЭВМ.

Серийное производство вычислителей было организовано на пензенском заводе счетно-аналитических машин (САМ). Башира Рамеева назначили его главным конструктором. Первая ЭВМ была выпущена в областном центре в 1957 году.

Сегодня имя Рамеева носит один из пензенских технопарков.

4 декабря стоит вспомнить и о том, что в этот день в 1946 году на московском заводе был собран первый «Москвич-400», который развивал скорость до 90 км/ч.

В народном календаре сегодня Введение. В этот день родители впервые привели в храм будущую Богоматерь Марию.

Считалось, что с этой поры наступает настоящая зима, которая проезжает по деревням и селам на тройке лошадей. На Руси начинались введенские ярмарки, где главным товаром были сани, полушубки и валенки.

Мороз и солнце на Введение сулили хороший урожай хлеба следующим летом.

4 декабря родились советский математик и астроном Яков Перельман, украинский и советский легкоатлет, олимпийский чемпион Сергей Бубка, народный артист СССР Николай Симонов, советский писатель и публицист Лазарь Лагин и австралийский оратор, проповедник Ник Вуйчич.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, в этот день велика вероятность непредвиденных событий, перемен в жизни, так что постарайтесь направить энергию в нужное русло.

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