30.11.2019 | 14:50

Сегодня, 1 декабря, в России отмечается День Пермского края. А замечали ли вы, что жители нашей страны частенько не видят разницы между городом на Суре и уральским краевым центром? Даже Павел Воля поет: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!»

Между тем у пензяков и пермяков много общего не только в названиях городов и их жителей. Например, в Пензе есть памятник Пензяку Толстопятому, а в Перми - Пермяку Соленые Уши.

Кстати, знаете ли вы, откуда пошло это прозвание пермяков? Дело в том, что в XVIII веке соль в России была очень дорогой, а в районе Соликамска в Пермском крае разрабатывали крупнейшие залежи этого минерала. На добыче соли работали все местные жители, а перетаскивали ее в жестких мешках. Чтобы они не натирали плечи, работяги подкладывали тряпки, а вот уши от соли защитить было трудно - они краснели и увеличивались в размерах, привлекая внимание.

Как видите, Пенза и Пермь не столь уж далеки друг от друга. Так почему бы не отметить региональный праздник наших «побратимов по названию»?

Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. Во-первых, на дворе воскресенье, а во-вторых, - Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К нему в Пензенской области, как и во всей России, был приурочен ряд акций. В частности, проводилось анонимное и бесплатное тестирование. В течение 10 минут каждый желающий мог узнать свой ВИЧ-статус.

За 9 месяцев 2019 года в Пензенской области зарегистрировали 387 заразившихся ВИЧ-инфекцией. За тот же период общее количество умерших инфицированных составило 120 человек, в их числе 49 скончалось непосредственно от ВИЧ.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, популярный рокер Гарик Сукачев, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде сегодня наши предки судили обо всей зиме: по утру - о ее начале, по полудню - о середине, по вечеру - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует все основные дела, требующие активности, закончить в первой половине дня, а вторую посвятить пассивному отдыху.