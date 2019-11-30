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Не забудь! | 1 декабря узнаем, что общего между Пензой и Пермью

30.11.2019|14:50
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Сегодня, 1 декабря, в России отмечается День Пермского края. А замечали ли вы, что жители нашей страны частенько не видят разницы между городом на Суре и уральским краевым центром? Даже Павел Воля поет: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!»

Между тем у пензяков и пермяков много общего не только в названиях городов и их жителей. Например, в Пензе есть памятник Пензяку Толстопятому, а в Перми - Пермяку Соленые Уши.

Кстати, знаете ли вы, откуда пошло это прозвание пермяков? Дело в том, что в XVIII веке соль в России была очень дорогой, а в районе Соликамска в Пермском крае разрабатывали крупнейшие залежи этого минерала. На добыче соли работали все местные жители, а перетаскивали ее в жестких мешках. Чтобы они не натирали плечи, работяги подкладывали тряпки, а вот уши от соли защитить было трудно - они краснели и увеличивались в размерах, привлекая внимание.

Как видите, Пенза и Пермь не столь уж далеки друг от друга. Так почему бы не отметить региональный праздник наших «побратимов по названию»?

Если вы любите хоккей, то сегодня прекрасный день для того, чтобы взять в руки клюшку и встать на коньки. Во-первых, на дворе воскресенье, а во-вторых, - Всероссийский день хоккея, который празднуют с 2007 года. Тогда в первый день зимы более 150 стадионов страны приняли любителей этой игры.

Также 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К нему в Пензенской области, как и во всей России, был приурочен ряд акций. В частности, проводилось анонимное и бесплатное тестирование. В течение 10 минут каждый желающий мог узнать свой ВИЧ-статус.

За 9 месяцев 2019 года в Пензенской области зарегистрировали 387 заразившихся ВИЧ-инфекцией. За тот же период общее количество умерших инфицированных составило 120 человек, в их числе 49 скончалось непосредственно от ВИЧ.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1800 году Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, в 1853-м русская эскадра одержала победу над турецким флотом у мыса Синоп, в 1879-м боевики партии «Народная воля» совершили неудачное покушение на императора Александра II, в 1953-м в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy, а в 1959-м был заключен международный договор об Антарктике.

1 декабря родились многие творческие люди. Это американский актер и режиссер Вуди Аллен, легендарный Геннадий Хазанов, артист цирка и эстрады Амаяк Акопян, популярный рокер Гарик Сукачев, французские скульпторы - автор памятника Петру I в Санкт-Петербурге Этьен Фальконе и создательница музея восковых фигур в Лондоне Анна Мария Тюссо.

Также 1 декабря появились на свет советские военачальники Василий Блюхер и Георгий Жуков и русский математик Николай Лобачевский.

В народном календаре 1 декабря Платон и Роман Зимоуказатели. По погоде сегодня наши предки судили обо всей зиме: по утру - о ее начале, по полудню - о середине, по вечеру - о конце.

Именины 1 декабря отмечают Николай, Платон и Роман.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует все основные дела, требующие активности, закончить в первой половине дня, а вторую посвятить пассивному отдыху.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|01.12.2019 00:15|

Пермь и Пенза очень разные

Гость|01.12.2019 00:32|

В субботу, 30 ноября, в Пензенской области задержали 43-летнего депутата регионального Законодательного собрания Владимира Вдонина.

В Сети появилась видеозапись, на которой сотрудник ГИБДД рассказывает понятым об остановке автомобиля марки Land Rover с подложными номерами. Машиной управлял народный избранник.

По словам инспектора, Вдонина отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л.

Однако депутат с результатом не согласился и решил пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

В тот же вечер Евгений Ревенко, заместитель секретаря генерального совета «Единой России», которую Вдонин представляет в региональном парламенте, заявил, что народного избранника исключат из партии.

«Вызывающее и аморальное поведение одного из наших однопартийцев. В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан и жестко. Я возьму это разбирательство под личный контроль», - написал Ревенко на своей странице в Instagram.

В конце мая 2019 года начальник Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов лишился своей должности по той же причине. Находясь в отпуске, он сел за руль личного автомобиля в пьяном виден и был остановлен.

Гость|01.12.2019 07:06|

Гость писал(a):

В конце мая 2019 года начальник Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов лишился своей должности по той же причине. Находясь в отпуске, он сел за руль личного автомобиля в пьяном виден и был остановлен.
Карельский чиновник предложил расстреливать жалующихся властям граждан раждан, которые жалуются властям на нерешенные проблемы, надо «расстреливать». Об этом заявил глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии Сергей Прокопьев, сообщает местное издание.

По мнению чиновника, продолжает издание, такие расстрелы помогут «успокоить» население.

Гость|01.12.2019 07:43|

Между Пензой и Пермью столько же общего, сколько между Самарой, Саранском и Саратовом. Чтобы уловить разницу, надо просто там везде побывать, а не сидеть внутри третьего транспротного кольца и знатно попердывать

Гость|01.12.2019 08:37|

А я знаю, что общего. Названия обоих городов начинаются с букв «Пе». Мне приз?

Гость|01.12.2019 08:38|

Между Самарой, Саранском и Саратовом столько же общего.

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