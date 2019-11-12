12.11.2019 | 14:07

Сегодня, 13 ноября, у любого из нас есть прекрасная возможность сделать мир лучше, а заодно укрепить здоровье. Если вы поможете пожилой соседке донести продукты из магазина, покормите бездомную собаку или в зародыше погасите конфликт, переведя его в безобидную шутку, то можете считать, что таким образом отметили Всемирный день доброты.

Что же касается здоровья, то ученые доказали: при совершении доброго поступка у человека вырабатываются так называемые гормоны удовольствия - эндорфины. Они обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Кроме того, отзывчивость сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина. Так что творите добро и будьте здоровы и счастливы!

13 ноября свой профессиональный праздник отмечают все специалисты, имеющие отношение к Службе защиты государственной тайны Вооруженных сил Российской Федерации. Именно в этот день в 1918 году вышел приказ Реввовенсовета Советской Республики, учреждающий самостоятельное подразделение в структуре Главного штаба для шифрования и работы с секретными документами.

Этот праздник пока не является официальным, однако в 2017 году, в преддверии 100-летия службы, Минобороны предложило исправить ситуацию. Пока этот вопрос рассматривается.

Также сегодня поздравления принимают служащие войск радиационной, химической и биологической защиты. Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны. Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

По решению Всемирной организации здравоохранения 13 ноября отмечается Международный день слепых. В этот день в 1745 году во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для незрячих детей. Раньше подобных учреждений не существовало.

По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается 1,3 млрд человек с нарушениями зрения, из них 36 млн вовсе его не имеют. А из-за роста численности населения Земли и его старением проблемы будут появляться у все большего количества людей.

13 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1758 году был основан Первый Московский медицинский институт, ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. В 1851-м в эксплуатацию ввели старейшую в России железную дорогу - Николаевскую. В 1872-м вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого. В 1921-м был основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.

13 ноября родились русский революционер Михаил Петрашевский, автор «Острова сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон, английский дипломат Джон Монтегю, придумавший сэндвич, и американская актриса Вупи Голдберг.

В народном календаре 13 ноября - Спиридон и Никодим. Этих святых наши предки почитали как защитников дома от пожара. В этот день было принято готовить разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники - пироги с начинкой из куриного мяса. А самих кур на Руси в этот день полагалось переводить в зимние помещения.

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор и Яков.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня общение, дружеские встречи и свидания. В первой половине дня энергия бьет ключом - это время для активного действия. После обеда постарайтесь избегать сильных эмоций.