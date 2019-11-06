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Не забудь! | 7 ноября - годовщина Октябрьской революции

06.11.2019|16:09
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Сегодня, 7 ноября, отмечается День воинской славы России. Он учрежден в память о военном параде, прошедшем на Красной площади в Москве в 1941 году, в 24-ю годовщину Октябрьской социалистической революции.

Парад состоялся в самые трудные для страны дни Великой Отечественной войны, когда столица состояла на осадном положении. С Красной площади, которая попадала в зону обстрела, солдаты отправлялись прямо на фронт, находившийся всего в нескольких километрах.

Это событие оказало огромное воздействие на боевой дух войск и вызвало патриотический подъем среди населения страны.

С 2003-го в Москве на Красной площади ежегодно в честь исторического военного парада красноармейцев 7 ноября проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой Отечественной войны, курсантов военных училищ, различных творческих и патриотических коллективов.

7 ноября отмечается и годовщина Октябрьской революции. В ночь с 25 на 26 октября по старому стилю (с 7 на 8 ноября по новому) 1917 года в Петрограде произошло восстание: вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и провозгласили власть Советов.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1902 году в Туле открылся первый в России вытрезвитель, а в 1918-м выпустили первые марки Советской России.

В народном календаре сегодня Дедовские плачи. Наши предки полагали, что в этот день плачет вся природа (идут дожди или снег), и ввели обычай горевать вместе с ней: на Дедовские плачи вспоминали умерших родственников и друзей.

Именины сегодня празднуют Афанасий и Валерий.

7 ноября родились французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри, русский революционер Лев Троцкий, советский писатель, автор романа «Чапаев» Дмитрий Фурманов, советские актеры Рина Зеленая и Георгий Милляр.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня напряженный, но продуктивный день, который лучше всего провести в движении. Главное - не заниматься незнакомыми делами и не лезть на рожон.

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