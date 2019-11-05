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Не забудь! | 6 ноября займемся рукоделием

05.11.2019|15:58
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Сегодня, 6 ноября, отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Ущерб, причиняемый окружающей среде при вооруженных конфликтах, ухудшает экологическую обстановку, причем затрагивает не одну страну и не одно поколение людей.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев - табакокурением. В 1919-м в Лондоне было объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. В 1930 году запустили Московский автосборочный завод имени КИМ - именно там выпускался легендарный «Москвич». А в 1991-м указом президента Бориса Ельцина была прекращена деятельность КПСС и Компартии РСФСР.

Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, страдающих от недугов и скорби, а также ангелов, совершающих благодеяния.

В народном календаре день называли Светец. На Руси с него начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, юные красавицы занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали при свете лучины - светца.

Именины сегодня празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай и Петр.

6 ноября родилисьбельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна Адольф Сакс, русский прозаик и драматург Дмитрий Мамин-Сибиряк, народный артист РСФСР Эмиль Лотяну, кинорежиссер, сценарист и народная артистка России Алла Сурикова, эстрадная певица и телеведущая Марина Хлебникова.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует прожить сегодняшний день в активном режиме: он благоприятен для начала любых важных дел практически во всех сферах жизни. Даже тем, кто сидит на диете, сегодня будет проще справиться с соблазнами.

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