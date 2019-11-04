04.11.2019 | 12:12

«Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко: что ни день, то снова поиск, снова бой…» Сегодня, 5 ноября, наверняка эта песня «русского Киплинга», кавалера ордена Красной Звезды Игоря Морозова прозвучит за множеством столов. И споют ее те, кто сегодня отмечает День военного разведчика.

Упоминания о разведывательной деятельности появляются в начале XIX века, когда при военном министерстве была создана Экспедиция секретных дел. В ее подразделениях велась не только разведывательная деятельность на территории противника (поиск, сбор сведений, составляющих военную тайну и представляющих ценность для России), но и контрразведка (выявление разведчиков врага и дезинформация противника).

Современная история российской военной разведки начинается 5 ноября 1918 года. Тогда Реввоенсовет республики издал приказ, которым был утвержден штат разведывательного ведомства. С этого момента ведет свою историю Главное разведывательное управление - ГРУ.

А еще сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Он связан с историей о крестьянине, который 5 ноября 1854 поджег свой урожай, чтобы предупредить жителей деревни о грозящем им цунами.

Кстати, в слове «цунами» слиты два японских слова: «цу» (гавань, порт) и «нами» (волна).

В истории 5 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день (23 октября по старому стилю) в 1917 году нелегально вернувшийся из Финляндии Владимир Ленин неожиданно появился в Петрограде на конспиративном заседании ЦК РСДРП(б) и настоял на практической подготовке к вооруженному восстанию для передачи власти Советам, преобладающее большинство в которых в то время составляли большевики.

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий, в 1940-м Франклин Делано Рузвельт одержал победу в президентской гонке, в 1957-м в Болгарии открыли знаменитый памятник советским воинам-освободителям «Алеша», а в 1967 году была введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.

В народном календаре сегодня день Якова. На Якова крестьяне «закармливали» землю: раскидывали по полю куски пирога, оставшегося от прошедшего накануне праздника Казанской иконы Божией Матери. На них слетались птицы, которые, по поверью, своим чириканьем могли упросить землю дать на следующий год хороший урожай.

Именинники 5 ноября Александр, Афанасий, Владимир, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр и Яков.

В этот день родились художник Кузьма Петров-Водкин, актриса Вивьен Ли, режиссер Кира Муратова, певец и композитор Джо Дассен и рок-музыкант Брайан Адамс.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует не поддаваться сегодня страхам, тревоге и мрачным мыслям. Не исключено, что придут дурные вести, но забывать об оптимизме не следует. День не подходит для выяснения отношений или разговора по душам с людьми, идущими на конфликт. Также недобрыми приметами будут разлитое молоко и разбитое зеркало.