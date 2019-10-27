27.10.2019 | 14:56

Если у вас есть бабушка или дедушка (лучше - оба, а еще лучше - две бабушки и два деда!), то сегодня прямо с утра не поскупитесь на добрые слова для них. Ведь 28 октября в России День бабушек и дедушек.

Как правило, бабушка и дедушка - самые старшие члены семьи, которых уважают и дети, и внуки. У многих из нас детство ассоциируется с добрыми руками бабушки, готовящими вкуснейшие в мире пельмени, или со счастьем от удачи на рыбалке с дедушкой.

Именно с дедушек, мудрых и справедливых наставников, берут пример мальчики. И именно бабушки учат девочек быть рачительными и аккуратными хозяйками. Скажите им за это спасибо!

28 октября - прекрасный день, чтобы посмотреть любимые мультики. Ведь сегодня отмечается Международный день анимации, по случаю которого профессионалы и любители со всего мира обмениваются программами своих мультфильмов и устраивают премьерные просмотры. Подобные сеансы проходят в 104 странах мира.

Не все знают, что первым русским мультипликатором был балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев. Он в 1906 году создал кукольный мультфильм, в котором на фоне неподвижных декораций движутся в танце 12 фигурок. А в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида» В. А. Старевича.

Также сегодня международное сообщество отмечает День школьных библиотек. Праздник учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году. В России к нему приурочен месячник школьных библиотек, в рамках которого проводятся съезды библиотекарей, презентации, чествования ветеранов дела и многие другие мероприятия.

28 октября в России отмечается День создания армейской авиации. Ее история началась в 1948 году, когда в подмосковном Серпухове сформировали первую эскадрилью, в состав которой вошли вертолеты. В мирное время армейская авиация обеспечивает боевую подготовку сухопутных войск. Любые учения проводят с участием боевой и транспортной авиатехники.

28 октября произошло такое знаменательное событие, как официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке. Это был подарок Франции в честь столетней годовщины независимости Америки и в знак дружбы между двумя государствами. Статую привез в Нью-Йорк пароход «Изери» 17 июня 1886 года. Для транспортировки ее разделили на 350 частей, которые упаковали в 214 ящиков.

В народном календаре 28 октября - Ефимий Осенний. По поверью, с Ефимия нечистая сила становилась деятельной и начинала мешать женам и девушкам: путала пряжу, рвала ткань, била горшки. Также считалось, что с этого дня зима набирает силу.

28 октября появились на свет философ и писатель Эразм Роттердамский, театральный режиссер Роман Виктюк, советский разведчик, писатель и сценарист Овидий Горчаков, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и американская киноактриса Джулия Робертс.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен.

Сегодня новолуние. Лунный календарь гласит, что это очень хороший и светлый день, в который рекомендуется наметить планы и поставить перед собой новые задачи. Все задуманное сегодня должно сбыться, но только в том случае, если помыслы чисты и не связаны с местью.