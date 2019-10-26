26.10.2019 | 14:43

Сегодня, 29 октября, в последнее воскресенье месяца, вся Россия отмечает День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта). Чаще всего этот праздник в народе называют просто Днем шофера.

Автомобиль давно перестал быть роскошью и превратился в средство передвижения. С каждом годом машин на дорогах становится больше.

Вот несколько цифр, которые прозвучали на торжественном собрании в честь Дня автомобилиста. Пензенская область связана межобластными маршрутами с 12 регионами Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. Автотранспорт перевозит пассажиров по 175 маршрутам общей протяженностью более 4,8 тыс. км. За 9 месяцев 2019 года пассажиры воспользовались транспортом более 54 млн раз. Кроме того, по автодорогам перевезено 7 млн 876,3 тыс. тонн грузов.

Поэтому поздравьте сегодня всех, кто сидит за рулем и жмет на газ/тормоз, а также тех, кто помогает железным коням бегать по дорогам, - автослесарей, инженерно-технических специалистов, руководителей транспортных предприятий.

А еще в четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный и очень веселый праздник - Международный день тещи. В этот день женатые мужчины выражают мамам своих вторых половинок свои теплые чувства. О взаимоотношениях этих членов семьи сложено немало частушек и анекдотов, так чем не повод похохотать над ними за семейным столом? Даже если отношения между вами прохладные, сегодняшний праздник - отличный повод, чтобы сделать их теплее.

И как бы ни утверждали иные мужчины, что самый счастливый человек на земле - Адам, у которого никогда не было тещи, помните: дружба с матерью жены - залог вашего семейного благополучия!

В истории 27 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден подал заявку на патент колючей проволоки. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ), ныне «Ленком». В 1951-м в Канаде для борьбы со злокачественными образованиями было впервые применено радиационное облучение. 27 октября 1962 года - «черная суббота» Карибского кризиса, когда мир оказался в полушаге от ядерной войны. А в 1984-м состоялось официальное открытие сквозного движения по Байкало-Амурской магистрали.

В народном календаре 27 октября - Параскева Грязнуха. Такое прозвище было дано из-за осенней распутицы на дорогах. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен. Прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, зато шить было можно. Если день памяти святой Параскевы выпадал на пятницу, то справляли отдельный праздник - Параскеву Пятницу.

27 октября родились мореплаватель Джеймс Кук, великий скрипач Никколо Паганини, биолог и селекционер Иван Мичурин, певица Лидия Русланова, 26-й президент США Теодор Рузвельт, артисты Михаил Жаров и Николай Караченцов, скрипачка Ванесса Мэй.

Именины сегодня отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодняшний день неблагоприятен ни для работы, ни для торговых сделок, ни для новых добрых дел. Лучше завершить все начатое ранее.