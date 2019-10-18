18.10.2019 | 14:22

Если сегодня, 19 октября, вечером у вас будет свободное время, то можно прийти на вокзал Пенза-I и послушать марш «Прощание славянки», который сопровождает отход поезда «Сура». Таким образом вы отметите День военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, который празднуется сегодня в нашей стране.

Национальный марш, символизирующий проводы на войну, на ратную службу и в дальнее путешествие, некоторое время не звучал на перроне пензенского вокзала. Его звуки вернулись к пассажирам и провожающим их пензенцам в августе 2018 года.

Официально служба военных оркестров была создана в 1711 году: Петр I подписал указ об учреждении в армии военных музыкантов. В ту эпоху их набирали из солдатских детей. Функции военных оркестров три сотни лет мало изменились: «трубы, литавры, тарелки гремят» на торжествах и траурных церемониях, городских праздниках и общественных мероприятиях.

Также в России 19 октября отмечается День лицеиста. Праздник был установлен в память о Царскосельском лицее, открытом в 1811 году. В нем учились поэты Пушкин и Дельвиг, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков и декабристы Пущин и Кюхельбекер. Выпускники лицея в годовщину его основания по традиции собирались на совместный обед. Сегодня же этот праздник могут отметить все лицеисты страны.

19 октября вошло в историю несколькими знаменательными событиями. Так, в этот день в 1097 году на совете князей в Любече было юридически оформлено разделение Руси на удельные княжества, В 1941-м в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана в США был открыт антибиотик стрептомицин, а в 1956-м была подписана совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.

19 октября родились второй президент США Джон Адамс, народная артистка РСФСР Жанна Болотова, советский поэт Александр Галич и мексиканская звезда сериалов Вероника Кастро.

В народном календаре - Фомин день. Крестьяне определяли величину запасов и рассчитывали, как расходовать их в течение зимы.

Именины сегодня отмечают Иван, Макар и Никанор.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня может появиться готовность что-либо кардинально поменять в своей жизни. Сегодня возможно поступление предложений, которые благоприятно повлияют на карьеру и материальное состояние.