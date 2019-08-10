10.08.2019 | 13:42

11 августа, в этом году второе воскресенье последнего летнего месяца, в России является Днем строителя. Впервые свой профессиональный праздник работники этой отрасли отметили в 1956 году.

Многие его традиции, заложенные еще в советский период, сохранились до сих пор: награждения, мероприятия, в которых участвуют представители власти, сдача различных объектов общественного назначения - школ, больниц, жилых домов.

Также 11 августа - День туркменской дыни. Это праздник бахчеводов и рыночных торговцев, ведь уже много веков на территории Туркменистана выращиваются самые сладкие и сочные дыни. Они по сей день остаются любимым лакомством для жителей многих стран.

А в Японии сегодня День гор - национальный праздник, посвященный самому распространенному из ландшафтов страны. Они не входят в число высочайших вершин планеты, но без них японцы, вдохновляющиеся видом, не могут представить свою жизнь.

11 августа памятно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1337 году преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой, в 1920-м был основан музей-усадьба «Абрамцево», в 1959-м в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево, а в 1973-м в СССР запустили в показ легендарный фильм «Семнадцать мгновений весны».

В народном календаре 11 августа - Калинник. К этому времени обычно поспевает калина, из которой наши предки варили кисели, компоты, делали мармелад и начинку для пирогов. Калина на Руси считалась символом непорочной красоты, а ее горький вкус символизировал горе девушки, которую отдали замуж без любви.

Именины 11 августа отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман и Серафима.

В этот день родились русский писатель Владимир Одоевский, советский психотерапевт Анатолий Кашпировский, американский предприниматель, соучредитель фирмы Apple Стивен Возняк, рестлер и актер Терри Халк Хоган.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, это день активного отдыха. Бурлящую энергию рекомендуется направить в русло созидания. Карьеристов и бизнесменов сегодня ждет большая удача.