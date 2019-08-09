09.08.2019 | 17:00

10 августа, во вторую субботу последнего летнего месяца, в России отмечается День физкультурника. Это профессиональный праздник всех тренеров, спортсменов и просто любителей физкультуры, который широко отмечается в нашей стране.

В Пензе в этот день обычно награждают благодарностями и почетными грамотами горожан, внесших наиболее весомый вклад в популяризацию физической культуры и спорта, вручают знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне», а также проводят различные соревнования и велопробег на Олимпийской аллее.

10 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар, в 1675-м был заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории, в 1792-м в Париже вспыхнуло народное восстание, а в 1793-м Лувр впервые открылся для публики в качестве национального художественного музея.

В народном календаре сегодня Прохоры-Пармены. Считалось, что в этот день нельзя вести никаких переговоров и торговых операций. Лавочники закрывали магазины и устраивали праздничные трапезы.

Зато на Прохора и Пармена чествовали кузнецов. Их профессия почиталась в каждом селе, в каждой деревне.

Именинники 10 августа - Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей и Юлиан.

В этот день родились родились швейцарский бизнесмен, основатель компании Nestle Генри Нестле, композитор Александр Глазунов, 31-й президент США Герберт Гувер, создатель настольной игры «Монополия» Чарльз Дэрроу, писатель Михаил Зощенко, русские киноактеры Олег Стриженов и Андрей Краско.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, 10 августа подходит для активного отдыха, особенно на природе, но стоит проявить осторожность: есть риск получить травму.