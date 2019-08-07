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Не забудь! | 8 августа устройте праздник любимой кошке

07.08.2019|18:03
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Сегодня, 8 августа, можно начать день с песни, ставшей классикой: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди». Потому что 8 августа отмечается Международный день альпинизма - праздник тех, для кого «лучше гор могут быть только горы».

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1786 году два швейцарских альпиниста, Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма, впервые в истории покорили самую высокую точку Европы - Монблан, высота которого составляет 4 810 метров над уровнем моря.

Праздник в этот день отмечают не только отважные покорители вершин, но и промышленные альпинисты, чьи услуги с каждым годом становятся все востребованнее. Этих специалистов привлекают к операциям на высотных зданиях и других сооружениях, чтобы провести ремонт, помыть окна или сбить сосульки.

Если у вас в доме живет кошка или кот, сегодня прекрасный день для того, чтобы устроить любимцу праздник. Потому что 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Угостите питомца лакомством, купите ему новую когтеточку или игрушку и шепните в мохнатое ушко, как вы его любите. А он, в свою очередь, отблагодарит вас мурлыканьем.

Кстати, кошки - самые популярные в мире домашние животные (собаки - на втором месте). Они не только истребляют грызунов, но и способны лечить владельцев от некоторых заболеваний.

Сегодня также Международный день офтальмологии, который отмечается с 2004 года. В этот день обычно проводятся конференции врачей, награждение лучших специалистов, бесплатные консультации для пациентов.

В историю сегодняшняя дата вошла несколькими знаменательными событиями. В 1588 году англичане разгромили знаменитую испанскую «Непобедимую армаду», в 1899-м американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник, в 1900-м был учрежден Кубок Дэвиса, а в 1924-м в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия.

По народному календарю 8 августа - Ермолаев день. «Ермолай - хлеб убирай!» - говорили на Руси: в это время шла активная жатва. Также начинался сбор ранних яблок, но наши предки их не ели - дожидались Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа.

Именины 8 августа празднуют Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор.

В этот день родились революционерка Вера Засулич, кинорежиссер и теледеятель Юлий Гусман, актеры Станислав Садальский и Виктор Авилов, космонавт Светлана Савицкая.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нужно особенно тщательно следить за своими словами, поскольку сказанное может воплотиться в реальность. Для стрижки волос этот день не подходит.

Источник — фото pixabay.com
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