06.08.2019 | 16:41

Сегодня, 7 августа, в России отмечается День Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации.

Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником 9-го управления КГБ. Оно охраняло руководителей коммунистической партии и правительства. Входящая в состав ФСО служба спецсвязи и информации - это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ).

В ведении Спецсвязи ФСО находятся спецканалы связи, в том числе те, которыми пользуются дипломаты за рубежом, члены правительства и президент. На плечах ее сотрудников лежит обеспечение информационной безопасности первых лиц страны, противостояние технической разведке, защита государственной тайны.

7 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1565 году русский первопечатник Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к изданию в Москве «Часовника», в 1803-м началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева» под командованием капитан-лейтенантов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, в 1870-м Федор Тютчев написал знаменитое стихотворение «Я встретил вас…», в 1941-м летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран, а в 1987-м американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию.

В народном календаре сегодня Анна Летняя. Святая Анна - бабушка Иисуса Христа. Она родила в Назарете Деву Марию, в честь особых родственных связей ее называют Богопраматерь.

Несмотря на прозвище этого дня, по его приметам судили о грядущей зиме. «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря», - считали в народе.

На Анну готовили блюда из молодого картофеля, причем не только по традиции варили и жарили клубни, но и стряпали картофельные оладьи и котлеты.

Именины 7 августа отмечают Александра, Анна, Ираида, Макар и Николай.

В этот день родились известная шпионка и куртизанка Мата Хари, народная артистка СССР, Украины и Молдавии София Ротару, советский футболист и тренер Валерий Газзаев, американские актеры Дэвид Духовны и Шарлиз Терон.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю сегодня стоит довериться интуиции: она подскажет, кто вам друг, а кто враг, и какой выбор сделать в непростой ситуации.