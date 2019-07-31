31.07.2019 | 14:40

В четверг, 1 августа, в России отмечают День инкассатора. Соответствующая служба была создана в СССР в 1939 году. Ее представители перемещались по магазинам и другим заведениям с черными сумками, держа наготове оружие.

Современные инкассаторы работают в бронежилетах. Они блюстители интересов банков, финансовых организаций, а также охранники денежных средств магазинов и ювелирных салонов.

Еще один праздник сегодня - День тыла Вооруженных Сил РФ. Его отмечают представители воинских соединений, частей, подразделений, учреждений, осуществляющих тыловое и техническое обеспечение силовых структур. Праздник утвердили приказом Министерства обороны РФ 7 мая 1998 года.

Также в первый день августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Именно в начале последнего летнего месяца в 1914 году Российская империя вмешалась в конфликт.

Первая мировая война стала одной из самых серьезных в истории человечества - как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Было убито более 10 миллионов солдат, еще больше получили ранения.

Кроме того, сегодня стартует Всемирная неделя грудного вскармливания. Она проводится ежегодно по инициативе ВОЗ. С 1 по 7 августа в 120 странах организуются мероприятия и акции, направленные на поощрение грудного вскармливания, охрану материнства и детства.

В современном мире все больше женщин используют смеси, приготовленные на основе сухого молока. Но грудное молоко необходимо для здоровья малыша, его иммунитета.

1 августа произошло несколько знаменательных событий. В 1074 году ученые впервые выделили молекулярный кислород, в 1903-м Серафима Саровского причислили к лику святых.

В народном календаре 1 августа - Макринин день. По тому, насколько сырым выдастся этот день, наши предки судили о том, какой будет приближающаяся осень: если шел дождь, то она окажется дождливой. Осадки также предвещали хороший урожай на будущий год и обилие орехов в лесу.

1 августа появились на свет французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк, американский писатель Герман Мелвилл, советская киноактриса Ада Войцик, советская телеведущая Валентина Леонтьева и французский модельер Ив Сен-Лоран.

Именины в этот день отмечают Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан и Тихон.

Новолуние. Согласно Лунному календарю сегодня время простить обиды, завершить давно отложенные дела, подвести итоги за месяц, раздать долги. В этот день нужно верить своей интуиции и следовать решениям, которые подсказывает шестое чувство.