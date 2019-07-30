30.07.2019 | 15:59

Во вторник, 31 июля, отмечается Всемирный день рейнджера. Праздник был учрежден в 2007 году с целью отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших во время несения службы.

Изначально рейнджерами называли английских солдат, сражавшихся в Войне короля Филиппа (1675-1676). В настоящее время это слово ассоциируется с полицейским или военным, поддерживающим порядок или проводящим спецоперации. Однако сегодня отмечается профессиональный праздник именно парковых рейнджеров, охраняющих природу от посягательств браконьеров и воздействия цивилизации.

Православным христианам 31 июля известно как день памяти преподобного Иоанна Печерского. Он 30 лет провел в пещере, чтобы побороть мучившие его страсти. Скончался преподобный около 1160 года.

Католики 31 июля отмечают день памяти святого Игнатиуса Лойолы, основателя ордена иезуитов. Члены этой организации сыграли большую роль в укреплении авторитета католической церкви, активно занимались наукой, образованием и миссионерской деятельностью.

31 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1026 году в Вышгороде был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. В 1605-м в Кремле венчан на царство Димитрий Иванович, более известный в истории как самозванец Лжедмитрий I.

В 1956 году в Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне «Лужники»). А в 1994-м Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом (6 м 14 см), никем не превзойденный до сих пор. За это достижение спортсмен получил в подарок красный автомобиль «Феррари» стоимостью 120 тысяч долларов.

В народном календаре 31 июля - Омельянов день. В южных районах к этому времени заканчивалась жатва, хозяйки начинали заниматься заготовкой варений и солений на зиму.

31 июля родились клоун Олег Попов, народная артистка СССР Вера Марецкая, певица и актриса Эдита Пьеха, телеведущий Леонид Якубович и комик Луи де Фюнес.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон и Степан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что в этот день возрастает беспокойство и нервное напряжение. Сегодня все слова и обещания пусты, в делах возможна неудача. Не давайте денег в долг и не берите взаймы. В этот день опасно также носить с собой крупные суммы.