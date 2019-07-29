29.07.2019 | 17:02

30 июля - хороший повод вспомнить о преданных и верных друзьях. Сегодня во всем мире отмечают Международный день дружбы, так что позвоните своей школьной приятельнице или устройте встречу с товарищем детских игр.

Сегодня также Всемирный день борьбы с торговлей людьми, которая до сих пор существует. Он был учрежден ООН в 2013 году как один из способов борьбы с этим злом. 30 июля проводятся семинары, конференции, фотовыставки, посвященные проблеме работорговли, цель которых - привлечь к ней внимание.

30 июля известно несколькими историческими событиями. В 1768 году в этот день началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. Именно он впервые нанес на карту острова, расположенные к северо-западу от Таити, Большой барьерный риф и выяснил, что Новая Зеландия состоит из двух островов.

30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза» - самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая сначала гимном повстанцев, а затем и всей страны.

В народном календаре 30 июля - Марина с Лазарем. Наши предки подмечали, что это время зарниц и молний без грома. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считали, что по ней можно судить о будущей осени.

Именины сегодня отмечают Вероника, Леонид, Маргарита и Марина.

30 июля родились чудотворец Серафим Саровский, один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьев, английская поэтесса Эмили Бронте, американский промышленник Генри Форд, а также американский актер, бизнесмен и политический деятель Арнольд Шварценеггер.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю день хорош для любых дел и благоприятен для общения с родными и друзьями. Однако в первой его половине лучше не перенапрягаться, иначе на вечер душевных сил и заряда бодрости может не хватить.