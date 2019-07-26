26.07.2019 | 14:06

Сегодня, 27 июля, в Финляндии отмечается необычный праздник - День сони. В его основе - легенда о семерых христианах, которые спрятались в пещере от гнева римского императора и проспали почти 200 лет.

С середины XVII века христиане отмечают память этих святых, а еще триста лет спустя финны решили, что миф может стать отличным поводом для веселья.

В этот день заранее выбирают «главного соню» - человека, который любит понежиться в постели допоздна. Но имя героя дня никому не открывают. Около семи утра несколько парней заходят в дом, накрывают его одеялом, чтобы сохранить инкогнито, выводят на пристань и сбрасывают в Финский залив. А вот когда соня выбирается на берег, его личность оказывается раскрыта. После этого горожане отправляются на площадь и празднуют до вечера.

Если вы сегодня будете совершать покупки в магазине или на рынке, поздравьте продавцов с профессиональным праздником. В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Возможно, вы получите скидку за такое проявление внимания.

Сегодня торговля - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. По данным Росстата, в секторе торговли работает около половины малых предприятий России, где трудятся более трех миллионов человек. Причем именно малые и средние торговые предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров, пока крупные сети еще только размышляют, стоит ли связываться ли с ними.

В последние годы набирает популярность интернет-торговля, поэтому продавцы, рекламирующие и реализующие товары в Сети, также отмечают свой праздник.

В истории 27 июля знаменательно тем, что в 1694 году был основан старейший центральный банк мира - Банк Англии, в 1830-м во Франции началась Июльская буржуазная революция, в 1868-м принята 14-я поправка к Конституции США, гарантирующая гражданство страны всем лицам, рожденным на ее территории, а в 1952-м состоялось официальное открытие Волго-Донского канала.

27 июля родились русский писатель и общественный деятель Владимир Короленко, советский артист балета Марис Лиепа, русский поэт, генерал-лейтенант и партизан Денис Давыдов, советский разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов, народный артист СССР Николай Черкасов.

В народном календаре сегодняшний день называется Дозорами. Конец июля - время гроз. Крестьяне считали, что в вихрях пыли, которые поднимает ветер, летает нечистая сила, которая при попадании молнии превращается в животное, птицу, а то и ребенка. Чтобы не дать нечистой силе напакостить, крестьяне дозором выходили в поля и наблюдали за окрестностями. Кроме того, для Полевого (аналог Домового) у кромки поля ставили горшочек каши.

Именины отмечают Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует не начинать новых дел, а лучше не торопясь завершить старые.