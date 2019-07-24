24.07.2019 | 15:13

Если вы когда-нибудь отдыхали в Тунисе (а курорты этой страны весьма популярны у пензенцев), то наверняка прониклись радушием и гостеприимством местных жителей. В этом случае вы можете выразить им солидарность и отпраздновать День революции в Тунисе, которая произошла в 1957 году. 25 июля в стране было провозглашено окончание монархии и образование Тунисской Республики.

Первым ее президентом был избран Хабиб Бургиба. Запомните это имя - тунисцы высоко чтят его. Ведь именно Бургиба провел в стране крупные экономические и политические реформы: расширил права женщин, повысил уровень образования, запретил многоженство и ввел законодательную процедуру развода.

Именем первого президента названы многие улицы в городах, его знает каждый тунисец. Стоит упомянуть Хабиба Бургибу, к примеру, где-нибудь на рынке (мадине), и продавец обязательно сделает вам максимальную скидку в знак уважения.

В России 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. В этот день в 1713 году указом Петра I была основана следственная канцелярия. Она стала первым государственным органом, наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия и подчиненным непосредственно императору.

Кроме того, в нашей стране сегодня празднуется День речной полиции. 25 июля 1918 года, 101 год назад, увидел свет декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции», хотя речная полиция существовала в России и до революции. Сегодня речные полицейские борются с нарушениями закона на водном транспорте.

В истории 25 июля известно как день, когда в 1907 году в Англии родилось скаутское движение, а в 1947-м в Праге открылся I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Сегодня отмечается день памяти Владимира Высоцкого - поэта, певца, артиста, ставшего символом эпохи 70-х годов прошлого столетия. На его песнях - шуточных, дворовых, военных, сказочных, философских - воспитывалось целое поколение. Их запрещали, а сегодня школьники учат стихи Высоцкого наизусть. Ему шли письма изо всех уголков страны. Он выступал перед студентами, рабочими, профессорами. Его считали своим и фронтовики, и дальнобойщики, и спортсмены, и шахтеры, и моряки, и еще самые-самые разные люди.

А фраза «Вор должен сидеть в тюрьме!», которую произносит герой Высоцкого Глеб Жеглов, стала крылатой. Впрочем, как и множество песен Владимира Семеновича.

Высоцкий ушел в 42 года, это случилось 39 лет назад, 25 июля 1980-го. Провожало его огромное количество народа. Пока гроб с телом поэта несли по улицам, из открытых окон с магнитофонных пленок звучали его песни: «Но что-то кони мне достались привередливые: и дожить не успел, и допеть не успеть...»

25 июля родились драматург Михаил Загоскин, писатель, кинорежиссер и актер Василий Шукшин, а также звезда сериала «Друзья» Мэтт ЛеБлан.

В народном календаре 25 июля - Прокл Плакальщик. С этого дня начинала выпадать обильная роса, которая считалась целебной. Ее собирали ранним утром и протирали ею глаза, чтобы сохранить ясность зрения до преклонного возраста, а также уберечься от порчи.

Именины сегодня отмечают Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня в отношениях может возникнуть недопонимание, переходящее в ревность, обиду, претензии. Поэтому будьте точны в формулировке своих мыслей и постарайтесь избегать недосказанности, чтобы разговор не закончился ссорой.