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Не забудь! | 24 июля освоим искусство составления букетов

23.07.2019|13:15
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Сегодня, 24 июля, прямо с утра подумайте: какие цветы вы любите? Наверное, ответ будет таков: каждый случай предусматривает свои растения. Роскошные бордовые розы ассоциируются с юбилеем, веселые ромашки - с нежной влюбленностью, строгие гвоздики - с поздравлением мужчин, яркие гладиолусы - с первоклашками, впервые переступившими школьный порог…

А вот сочетать разные цветы между собой, украшать их и делать «говорящие» букеты - настоящее искусство. И сегодня те, кто им занимается на профессиональном уровне, принимают поздравления: в России отмечается День флориста. Он пока не имеет официального статуса, но празднуется уже одиннадцатый год - 24 июля 2009-го были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист».

Кроме того, в России сегодня отмечается День кадастрового инженера. Представитель данной профессии имеет навыки нескольких специалистов: геодезиста, землеустроителя, оценщика и даже юриста, а самое главное - вся его работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации.

В истории 24 июля произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1774 году подполковник Михаил Кутузов в бою с турками под деревней Шумы получил тяжелое ранение в голову и лишился правого глаза, в 1790-м впервые было документально зафиксировано падение метеорита на Землю, в 1938-м на рынке появилась первая марка растворимого кофе, в 1956-м был основан город физиков Дубна в 125 километрах от Москвы, а Обнинску, первому наукограду России, присвоен статус города.

В народном календаре сегодняшний день имеет два названия - Стожары и Ольга Страдница. Первое он получил за то, что яркое сияние одноименного скопления звезд в созвездии Тельца сулило богатый урожай. Второе дано по имени святой Ольги, почитаемой на Руси, и приходится на самый разгар страды.

Именины сегодня отмечают Аркадий, Лев, Ольга и Елена.

24 июля родились национальный герой Венесуэлы Симон Боливар, французский писатель Александр Дюма (отец), русский писатель, философ Николай Чернышевский, народный артист СССР Николай Гриценко, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко и американский режиссер Гас Ван Сент.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня проанализировать имеющийся за плечами жизненный опыт и, опираясь на него, построить планы на будущее.

Источник — фото Pixabay.com
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