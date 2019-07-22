Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 июл 2019|00:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  71.43  |  $  63.68
 

Не забудь! | 23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

22.07.2019|13:44
Печать

Сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Впрочем, он считается днем защиты всех морских млекопитающих.

Следует напомнить, что в морях России обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них занесены в Красную книгу РФ и Международного союза охраны природы.

Охота на китов и торговля китовым мясом запрещены с 1986 года, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на этот промысел. Однако на смену китобоям пришли ловцы морских животных, продающие их в цирки и дельфинарии.

В частности, широкую огласку получила «китовая тюрьма» возле Находки. О ней стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, и белухи. Морских животных, страдавших от голода и жестокого обращения, должны были продать в Китай. В июне 2019-го их транспортировали за 1,8 тысячи километров до Охотского моря и выпустили в бухте Средней.

В некоторых странах отмечают дни китов не только 23 июля, но и в другое время. Например, австралийцы - в первую субботу июня, а американцы - 21 июня. Кроме того, 19 февраля празднуется Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

23 июля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1774 году крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань, в 1881-м в Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики (FIG), в 1952-м в Египте произошел военный переворот, а в 1994-м вступил в силу закон «О Конституционном суде Российской Федерации».

23 июля родились русский поэт Петр Вяземский, поэт-песенник Михаил Матусовский, австрийский философ и психолог Густав Кафка, народный артист РСФСР Юрий Катин-Ярцев.

23 июля в народном календаре - Антоний Громоносец. В этот день крестьяне вилами собирали у берегов водоемов ряску и несли в корзинах на подворья, где скармливали птицам. Использовали ряску также в качестве удобрения.

Именины сегодня отмечают Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для общения и переговоров. Главное - понять логику собеседника, и результат будет достигнут.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!