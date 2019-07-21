21.07.2019 | 15:48

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Он был учрежден Всемирной Федерацией неврологии. Ежегодно в этот день проводятся различные мероприятия, на которых ведущие специалисты-неврологи, невропатологи и нейрохирурги обмениваются опытом и обсуждают новые методы лечения заболеваний мозга.

Также 22-го числа празднуется Международный день бокса. Толчок к тому, чтобы в спортивном календаре появился новый праздник, был дан в 2017 году. Тогда 22 июля состоялась массовая тренировка по боксу, на которой установили мировой рекорд по числу участников.

Присутствовавшего на мероприятии президента Международной ассоциации любительского бокса Чинг-Куо Ву поразил размах праздника, и он объявил, что с 2018 года 22 июля будет отмечаться Международный день бокса.

В этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1099 году властителем Святой земли был избран Готфрид Бульонский, в 1795-м в московском имении графа Шереметева Останкино открылся дворец-театр, в 1894-м в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования, а в 1927-м в Италии был создан футбольный клуб «Рома».

В народном календаре сегодня Панкратий и Кирилл. В такой день на Руси было принято всей семьей пробовать огурцы. Ранним утром хозяйка срывала огурчик и закапывала в тайном месте - на будущий урожай. Кстати, наши предки употребляли огурцы не только сырыми, но и жареными, как кабачки, и тушеными, и вареными.

22 июля родились русский царь Михаил Федорович Романов, австрийский биолог - основоположник генетики Грегор Мендель, советский авиаконструктор Павел Сухой, французская певица Мирей Матье, целительница Джуна Давиташвили, народный артист России Олег Газманов, российский актер, сценарист, режиссер, телеведущий Иван Охлобыстин.

Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь характеризует этот день как прорывной. Если до этого вы в чем-то сомневались, не решались заняться новым делом или сделать шаг навстречу кому-то, сегодня самое время.