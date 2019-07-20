20.07.2019 | 13:52

21 июля в России отмечается День металлурга. Традиционно в третье воскресенье июля поздравляют с профессиональным праздником доменщиков, сталеваров, литейщиков, кузнецов и всех связавших свою жизнь с металлургией. Праздник был учрежден в 1957 году и подтвердил свой статус в 1980-м.

21 июля 1969 года командир американского корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны. Оказавшись на спутнике Земли, он произнес ставшую знаменитой фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Спустя 22 часа после прилунения Армстронг вернулся на Землю.

Также сегодня жители Белоруссии отмечают Зажинки - один из древнейших земледельческих праздников. На Зажинки отправлялись или до восхода солнца, или в сумерках. Первую сжатую жменю колосьев не отправляли в сноп - ее клали на поле с хлебом и сыром. Потом старшая в семье женщина жала первый сноп («гаспадарок»). Его украшали цветами, несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы. Зерна первого снопа считались целебными для людей и птиц.

Православная церковь отмечает сегодня День явления иконы Божией Матери в Казани. Как пишет патриарх Гермоген, после пожара 1579 года, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее образ на пепелище. В указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона. На месте явления построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

В отечественной истории 21 июля отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1613-м венчался на царство родоначальник династии Романовых - Михаил Федорович, в 1774 году Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор, в 1804-м в стране был принят первый цензурный устав, а в 1917-м главой правительства стал Александр Керенский.

В этот день родились полководец Александр Македонский, американский писатель Эрнест Хемингуэй, советский адмирал флота Владимир Касатонов, народный художник СССР Владимир Серов, заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов, народный артист СССР Петр Щербаков, журналист Дмитрий Холодов, писатель-сатирик Михаил Задорнов и актриса Нонна Гришаева.

В народном календаре сегодня Прокопий Жнец, которого называли также Жатвенником: с его именин начинали жать рожь. Перед работой крестьяне обычно служили молебен в честь святого и накрывали праздничный стол.

Именинники сегодня Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает, что день несет остро ощутимую опасную, тяжелую энергетику. Сегодня рекомендуется оглянуться назад, вспомнить тех, кто причинил вам обиду, и простить их, а также тех, кого обидели вы, и попросить у них прощения.