19.07.2019 | 16:02

20 июля люди, которые тщательно заботятся о том, чтобы не набрать лишний вес и подсчитывают калории даже в зубной пасте, могут позволить себе оттянуться по полной программе и съесть кусок сладкого, пышного, пропитанного сиропом кондитерского лакомства. Потому что сегодня отмечается Международный день торта.

Впервые в мировом масштабе День торта отметили 20 июля 2011 года. Его учредило «Королевство любви» - международный некоммерческий проект, реализующий глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы. Праздник должен напомнить людям о важности сохранения мира и дружбы на планете.

Кроме того, сегодня каждый из нас может посоветовать кому-нибудь: «Лошадью ходи, лошадью!» - и дать понять, что кое-что понимает в сложной игре. Ведь 20 июля во всем мире отмечается День шахмат. Праздник появился в 1996 году по инициативе Международной федерации шахматного спорта (ФИДЕ).

Название игры происходит из персидского языка: шах мат - властитель умер.

Дата известна в истории несколькими знаменательными событиями. В 1917-м была зарегистрирована торговая марка BMW, в 1924-м основана Международная шахматная федерация, а в 1969-м американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.

В этот день родились итальянский поэт Франческо Петрарка, кинорежиссер Алексей Герман, артисты Владимир Володин, Людмила Чурсина, сценарист и кинорежиссер Татьяна Лиознова, композитор Давид Тухманов и первая в СССР женщина, ставшая летчиком-испытателем 1-го класса, - Марина Попович.

В народном календаре сегодня Авдотья Сеногнойка. Сеногнойкой ее стали называть за частые дожди, которые мешали заготовке сена. Считалось, что начавшиеся в этот день осадки продлятся несколько недель. Люди опасались, что от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

На Авдотью также начиналась жатва. Традиционно в поле шли с песнями, а серпы несли в полотенцах. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем и относили в церковь освятить.

Именины в этот день отмечают Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Павел, Сергей и Фома.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю все, что происходит с вами сегодня, является отражением вашего внутреннего состояния. В первой половине дня могут возникнуть конфликты. Этот день неудачен для заключения браков, от интимной близости тоже лучше отказаться.