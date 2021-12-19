Религия

На церкви в Каменке разместили доску в память о новомученике

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По венам Жанны Умновой, урожденной Онагровой, течет кровь новомученика российского. Ее дедушка Федор Анагров (по разным данным, его фамилия пишется то с буквы А, то с буквы О) в течение 20 лет с 1917 года был священником в Сергиевской церкви города Каменки.

Во времена гонений за веру Христову протоиерея арестовали и в 1937 году расстреляли. Могила его не сохранилась. А вот что писал о погибшем за несколько лет до трагедии исполнявший обязанности благочинного Нижнеломовского района протоиерей Василий Знаменский.

«Онагров благонравен, скромен, миролюбив, к приходу благорасположен, хотя и очень бедному, будучи и сам очень беден по своей многосемейности», - процитировала Знаменского Жанна Умнова.

В память о духовном подвиге Федора Анагрова на входе в церковь размещена мраморная доска. А внутри храма есть икона с изображением его лика в терновом венце. Инициатором появления здесь этих реликвий стал правнук священномученика.

«Путь моего прадеда не прошел бесследно, не затерялся где-то в лесах под Пензой, а здесь остался увековечен. Я стоял в храме сегодня, слышал его шаги. Он вместе с другими священниками ходит и благословляет свою паству», - отметил правнук Федора Анагрова Валентин Анагров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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