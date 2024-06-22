В Каменке заблокировали доступ к колодцу, в который упал ребенок

22.06.2024 | 15:07

В Каменке прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка в колодец теплотрассы. ЧП случилось 17 июня у дома № 5 на улице Белинской.

10-летний мальчик провалился в технический колодец, расположенный около теплотрассы. Крик услышала дознаватель линейного отдела полиции Марина Юдина, возвращавшаяся домой со службы. Сначала она попыталась самостоятельно освободить школьника, застрявшего между бетонными плитами, а затем попросила о помощи прохожего. Пострадавшего отправили в областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова. Его мать сообщила, что у сына диагностировали глубокую рваную рану и сотрясение.

Прокуратура установила собственника объекта. Сотрудники ведомства проверяют соблюдение требований законодательства при содержании теплотрассы.

«Также будет дана оценка действиям учреждений и должностных лиц, в нарушение требований законодательства не проинформировавших правоохранительные органы о происшествии. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она добавила, что после начала прокурорской проверки доступ к колодцу теплотрассы заблокирован.