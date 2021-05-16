В Пензенской области встретили автомобильный крестный ход

16.05.2021 | 20:20

Пензенцы встречают образ Божьей Матери «Избавительница от бед». Пеший крестный ход из Троицкого женского монастыря выдвигается навстречу автомобильному. Святыню из села Ташла Самарской области везут представители Волжского казачьего войска.

Лик Матери Божьей явился в Ташле чудесным образом за несколько дней до революции, на месте обретения иконы забил источник. Хранится образ в храме Святой Троицы, а список с нее сделали специально для крестных ходов.

С 2013-го крестный ход совершается по территории Волжского казачьего войска без остановки, во время пандемии - только по Самарской области. В текущем году он охватил другие регионы. Люди верят, что Матерь Божья оградит от бед.

«Даже в Великую смуту, потом, когда были эпидемии холеры, чумы, то же самое делали наши с вами благочестивые предки», - отметил руководитель казачьего крестного хода Александр Дмитриев.

Крестный ход побывает в Золотаревке, Нижнем Ломове, Мокшане и других населенных пунктах региона, расписание есть на сайте Пензенской епархии. 2 июня «Избавительница от бед» покинет область.