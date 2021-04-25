Для верующих пензенцев начнется Страстная неделя

25.04.2021 | 15:10

В понедельник, 26 апреля, у православных пензенцев началась Страстная неделя или седмица. Это самый важный отрезок в церковном году.

Каждый из дней посвящен последним событиям в земной жизни Спасителя, его смерти на кресте и погребению.

Именно Страстной неделей заканчивается строгий и длительный Великий пост, предваряющий Пасху. Духовенство призывает особенным образом провести седмицу.

«Посвятить это время деланию добра и больше времени посвятить молитве, духовному деланию, в том числе чтению Священного писания, святоотеческих книг, чтобы принести себе больше духовной пользы», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В последнюю неделю перед днем Христова Воскресения верующие придерживаются особо строгого поста.

По церковному уставу в понедельник, вторник и среду допускается лишь сухоядение. В Великий четверг можно употреблять пищу с маслом и немного вина. В Страстную пятницу - голодание. Разрешается лишь хлеб и вода.

Однако правило не распространяется на пожилых, детей, беременных, кормящих, а также тяжелобольных. В Великую субботу тоже сухоядение. В этот день верующие готовятся встретить свой самый главный праздник - Пасху, которая в 2021 году отмечается 2 мая.