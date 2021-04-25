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Религия

Для верующих пензенцев начнется Страстная неделя

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В понедельник, 26 апреля, у православных пензенцев началась Страстная неделя или седмица. Это самый важный отрезок в церковном году.

Каждый из дней посвящен последним событиям в земной жизни Спасителя, его смерти на кресте и погребению.

Именно Страстной неделей заканчивается строгий и длительный Великий пост, предваряющий Пасху. Духовенство призывает особенным образом провести седмицу.

«Посвятить это время деланию добра и больше времени посвятить молитве, духовному деланию, в том числе чтению Священного писания, святоотеческих книг, чтобы принести себе больше духовной пользы», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В последнюю неделю перед днем Христова Воскресения верующие придерживаются особо строгого поста.

По церковному уставу в понедельник, вторник и среду допускается лишь сухоядение. В Великий четверг можно употреблять пищу с маслом и немного вина. В Страстную пятницу - голодание. Разрешается лишь хлеб и вода.

Однако правило не распространяется на пожилых, детей, беременных, кормящих, а также тяжелобольных. В Великую субботу тоже сухоядение. В этот день верующие готовятся встретить свой самый главный праздник - Пасху, которая в 2021 году отмечается 2 мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Опять это тут.

Гость||

ЗАЧЕМ ЭТИ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для верующих пензенцев начнется Страстная неделя
Из-за такой формулировки заголовка всех верующих априори зачислили в РПЦ. Это нормально?

Гость||

зачем нам тут информация, о том, что будут делать фанаты восточных сказок перед иудейским прездником ПЕЙСАХ?

Гость||

Гость писал(a):

Это нормально?
Они знать одни веруны...

Гость||

Затаривайтесь чешским пивом,кто любитель. Скоро перекроют кран вероятно.

Гость||

Бывает утром завтракаешь,а там неожиданно реклама прокладок при месячных,так и здесь реклама

Гость||

Бойтесь человека чей бог которого живет на небе. Бернард Шоу.

Гость||

Сей час смиренные начнут тереть посты.

Гость||

Гость писал(a):

Сей час смиренные начнут тереть посты.
ну если попы админам закинули печенек - начнут стирать!

Гость||

Веруем! Постимся! Ждем Светлого Христого Воскресения! С праздником Входа Господня в Иерусалим!

Имя: Гость
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