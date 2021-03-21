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Религия

В Пензе укрепили силу духа постящихся верующих

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В Спасском кафедральном соборе отмечают Торжество православия. Праздник установлен в IX веке после длительного периода иконоборчества.

В те времена в Византийской империи лики святых не почитали. Но в первое воскресенье Великого поста в 843 году царица Феодора собрала в храме священнослужителей. Вместе они прошли крестным ходом с иконами и крестами. Лики вернули в дома Божьи для почитания.

Этот праздник помогает верующим укрепить силу духа, не потерять самоообладания в период Великого поста, ведь прошла лишь одна его неделя.

«Вера в Господа, в то, что надо поститься», «С Божьей помощью», - ответили пензенцы на вопрос, что помогает им пережить пост.

Период воздержания продлится семь недель, до первого мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

не помогли подаяния ивана церкви, грех есть грех

Гость||

Сегодня Масленица,какой нахрен пост?Я и блинов налопался и шашлыка с самогоном.Только что гостей проводил.Праздник,весна сегодня пришла,а мракобесы всё народ голодом морить пытаются.Радует,что к ним вообще уже никто не ходит,да и прораба в лагеря походу отправят.

Гость||

А у политрука есть церковные награды. Носить будет в тюрьме

Гость||

Этих когда на взятки проверят?

Гость||

ЗАЧЕМ НА СВЕТКОМ САЙТЕ ЭТИ НОВОСТИ?

Гость||

Иван попам 12 миллиардов из бюджета подарил. А боженька его от тюрьмы не спас

Гость||

Всех с Масленицей

Долой восточно иудейские сказки

Гость||

Кентавры помогут.Только они.Жрецы то предатели

Гость||

День солнечный, весенний, как подарок православным. Как свечу не затеплить.

Имя: Гость
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