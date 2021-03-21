В Пензе укрепили силу духа постящихся верующих

21.03.2021 | 18:05

В Спасском кафедральном соборе отмечают Торжество православия. Праздник установлен в IX веке после длительного периода иконоборчества.

В те времена в Византийской империи лики святых не почитали. Но в первое воскресенье Великого поста в 843 году царица Феодора собрала в храме священнослужителей. Вместе они прошли крестным ходом с иконами и крестами. Лики вернули в дома Божьи для почитания.

Этот праздник помогает верующим укрепить силу духа, не потерять самоообладания в период Великого поста, ведь прошла лишь одна его неделя.

«Вера в Господа, в то, что надо поститься», «С Божьей помощью», - ответили пензенцы на вопрос, что помогает им пережить пост.

Период воздержания продлится семь недель, до первого мая.