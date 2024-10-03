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Ликбез

Почему УЗИ можно сделать только по направлению врача?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нужно сделать УЗИ. Почему нельзя пройти его без направления врача?

Ответ специалиста

Согласно приказу Минздрава, чтобы пройти УЗИ, сначала нужно посетить врача, который оценит состояние пациента и даст направление на необходимое исследование.

Некоторые думают, что было бы проще делать УЗИ сразу.

«Пациенты могут считать, что логичнее прийти на прием к врачу с готовыми результатами анализов. Однако одинаковые симптомы могут указывать на различные заболевания. Человек без медобразования не может точно определить, какое исследование ему нужно», - объяснили специалисты.

Если вы закреплены за поликлиникой, записаться к врачу можно через сервис «Мое здоровье» на «Госуслугах». Нужны данные полиса ОМС и подтвержденная учетная запись.

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