Паспорт 14-летнего должен храниться у родителя или у ребенка?

01.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сын не очень бережно относится к вещам, а тут ему исполнилось 14 лет и дали паспорт. Он очень обрадовался и стал носить с собой везде. Я испугалась, что потеряет или порвет, и попросила отдать мне на хранение, но ребенок обиделся и спрятал. Вопрос такой: у кого по закону должен находиться его паспорт?

Ответ юриста

Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении «Положения о паспорте гражданина Российской Федерации..», паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на ее территории.

Храниться документ должен у его владельца. Изъятие паспорта у гражданина запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

То есть сын прав - он имеет полное право не отдавать вам свой паспорт.