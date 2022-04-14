Может ли наследник водить авто до оформления в собственность?

14.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Умер отец, осталась машина. Может ли сын пользоваться ею до оформления в собственность?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно Правилам государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764 «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», в случае смерти владельца транспортного средства регистрация автомобиля прекращается, при этом номера и документы автомобиля признаются недействительными и вносятся регистрационным подразделением в соответствующие разыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции.

Таким образом, до выдачи свидетельства о праве наследования автомобиль эксплуатироваться не может. После вступления в права наследования автомобиля и получения регистрационных документов на свое имя наследник может законно распоряжаться таким транспортным средством.