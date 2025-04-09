В Пензе предложили эвакуировать брошенные самокаты на спецстоянку

09.04.2025 | 12:51

Сезон активного использования двухколесного транспорта в Пензе начался не так давно, но брошенные повсюду электросамокаты уже успели надоесть горожанам.

«Их можно было бы ставить ближе к бордюру параллельно с ним, но почему-то пользователи предпочитают ставить их поперек движения пешеходов по тротуару и именно в местах сужения, создавая максимальные препятствия для прохожих, велосипедистов, родителей с колясками и пользователей средств мобильности.

Также организаторы услуг проката сами указывают точки для парковки в местах совершенно неподходящих», - высказался один из читателей PenzaInform.ru.

По его мнению, администрация могла бы по опыту других городов организовать эвакуацию на спецстоянку брошенных и препятствующих проходу самокатов.

Ранее в больнице № 6 рассказали, что с наступлением устойчивой теплой погоды пензенцы стали обращаться к врачам с травмами, полученными при падении с электросамокатов: ушибами, ссадинами, переломами ребер, пальцев кисти, бывают и тяжелые случаи, вплоть до реанимации.

Чаще всего к медикам доставляют пензенцев в возрасте от 18 до 45 лет. При этом каждый второй пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения.