Сетевое издание|18+|Среда|9 апр 2025|14:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

В Пензе предложили эвакуировать брошенные самокаты на спецстоянку

Печать
Telegram

Сезон активного использования двухколесного транспорта в Пензе начался не так давно, но брошенные повсюду электросамокаты уже успели надоесть горожанам.

В Пензе предложили эвакуировать брошенные самокаты на спецстоянку

«Их можно было бы ставить ближе к бордюру параллельно с ним, но почему-то пользователи предпочитают ставить их поперек движения пешеходов по тротуару и именно в местах сужения, создавая максимальные препятствия для прохожих, велосипедистов, родителей с колясками и пользователей средств мобильности.

Также организаторы услуг проката сами указывают точки для парковки в местах совершенно неподходящих», - высказался один из читателей PenzaInform.ru.

В Пензе предложили эвакуировать брошенные самокаты на спецстоянку

По его мнению, администрация могла бы по опыту других городов организовать эвакуацию на спецстоянку брошенных и препятствующих проходу самокатов.

В Пензе предложили эвакуировать брошенные самокаты на спецстоянку

Ранее в больнице № 6 рассказали, что с наступлением устойчивой теплой погоды пензенцы стали обращаться к врачам с травмами, полученными при падении с электросамокатов: ушибами, ссадинами, переломами ребер, пальцев кисти, бывают и тяжелые случаи, вплоть до реанимации.

Чаще всего к медикам доставляют пензенцев в возрасте от 18 до 45 лет. При этом каждый второй пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте