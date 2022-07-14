Общество

Сова на заборе удивила жителей Военного Городка

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Жители Военного Городка вначале приняли пернатого хищника за ветку растущей рядом березы.

«Иду, смотрю, и мне показалось, будто на колючей проволоке щепка - от дерева отлетела и там повисла. Присмотрелся - сова! Подхожу ближе - головой крутит, как будто позирует», - рассказал житель Военного Городка Александр Пеников.

Мужчина предположил, что птица могла улететь из пензенского зоопарка, который расположен в нескольких метрах от забора ПАИИ. Однако там журналистам 11 канала сообщили, что все пернатые постояльцы сидят в своих клетках. Скорее всего, эта ушастая сова прибыла в расположение военной части из леса.

«Раньше не доводилось так близко наблюдать птицу такую хищную, если только в зоопарке», - отметил Александр Пеников.

Сова тоже смотрела на людей удивленными, широко открытыми глазами желтого цвета, иногда подмигивая съемочной группе. Предположение, что птица могла зацепиться когтями за колючую проволоку и ей нужна помощь, не оправдалось. В какой-то момент пернатой наскучило сидеть на заборе, и она перелетела на стоящую рядом березу.

Выступающие перья на макушке этой птицы, из-за которых сова и получила свое название, не имеют ничего общего с настоящими ушами - они скрыты. Еще хищница никогда не строит гнезда и селится в заброшенных. В городской среде чувствует себя комфортно, людей не боится, но может проявлять агрессию, если ее потревожить.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сова на заборе удивила жителей Военного Городка.
Хорошо, что не на глобусе она их удивила.

Гость||

там семья живет все лето, летают на этом пяточке вечером и перекликиваются.

Гость||

Это админ по группе из Контакта прилетел! Надо было сфоткать и написать: "Совёнок пойман"

Имя: Гость
Комментарий:

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