Пензенец посчитал, что ремонт сгубил Тропу здоровья

20.10.2024 | 11:46

Плитка, которую в настоящий момент укладывают на Тропе здоровья в Пензе, травмоопасна. Такое мнение высказал горожанин, пожелавший остаться анонимом.

Пензенец прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» сообщение об обновлении любимого многими жителями областного центра маршрута для прогулок.

«Тропа здоровья на Западной Поляне прекратила свое существование. Да, именно так. Потому что администрация города Пензы не придумала ничего лучше, как закатать ее в ужасную травмоопасную плитку. О чем, кстати, жители города не были извещены заранее, ибо анонсировалось, что на месте старого разрушенного асфальта будет положен новый», - высказался горожанин.

По его мнению, в холодную, сырую погоду по отремонтированным дорожкам невозможно будет ходить или бегать.

«Потому что все знают свойства подобной плитки после того, как пройдет дождь или растает снег. И потому, что в середине тропы имеются извилистые спуски и подъемы. Скользите на здоровье», - написал он.

На сегодняшний день из-за ремонта Тропа здоровья закрыта для посещения. Сейчас там укладывают тротуарную плитку со стороны улицы Красной. Готово около 600 метров. Одновременно подрядчик укрепляет откосы со стороны родника «Самоварник».

Ремонт зеленой зоны завершится к маю 2025-го.