Пензенца беспокоит состояние столба на проспекте Победы

30.09.2024 | 09:57

Жителя Пензы беспокоит состояние столба на проспекте Победы, 128. Опора стоит около дороги рядом с контейнерной площадкой.

Горожанин прислал фотографии и видео в редакцию PenzaInform.ru в надежде привлечь внимание к ситуации.

«Скоро столб может упасть. Всем так все равно на него... Рядом дорога к гимназии САН, также садик. Ждем, пока ляжет столб», - сообщил он.

По словам пензенца, он не бездействовал, нашел телефон службы, отвечающей за столбы, и позвонил туда 30 августа. «Прошел месяц. Результата нет», - констатировал горожанин.

В Пензе были случаи, когда опоры падали. Так, 27 марта на улице Суворова проезжую часть перегородил рухнувший столб. Троллейбусная линия оказалась повреждена. Из-за этого была изменена схема движения электротранспорта.

Проблема падающих бетонных опор обсуждалась на мартовской сессии городской думы. Депутаты обратили внимание, что многие столбы отклонены от оси. И. о. начальника УЖКХ Михаил Парастаев проинформировал, что компании «Универсал Сервис», в чьем ведении находятся столбы, ежегодно направляются письма и делаются устные предупреждения.