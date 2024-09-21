Сетевое издание|18+|Суббота|21 сен 2024|13:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

«Опасайтесь бегством»: в автобусах № 93 наклеены странные инструкции

Печать
Telegram

Удивительные объявления размещены в новых автобусах большой вместимости № 93, вышедших на линию 2 сентября.

«Опасайтесь бегством»: в автобусах № 93 наклеены странные инструкции

Уведомления наклеены на оконные стекла рядом с приспособлениями для разбивания в случае необходимости.

«При аварии снимите аварийный вес разбейте окно и опасайтесь бегством», - гласит надпись.

Фото странного предупреждения прислала читательница сетевого издания «ПензаИнформ» Вероника. Она предположила, что инструмент для использования в аварийной ситуации произведен в Китае и инструкция переведена с национального языка автоматически.

Вероника напомнила, что в раньше в общественном транспорте висели объявления «При аварии разбить стекло молотком».

«Все было понятно: так предполагалось открыть запасной выход. А теперь нам предлагают нечто несуразное. Что такое «аварийный вес»? Почему мы должны «опасаться бегством»? На фоне этой белиберды отсутствующая запятая вообще кажется сущей мелочью», - сыронизировала горожанка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте