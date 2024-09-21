«Опасайтесь бегством»: в автобусах № 93 наклеены странные инструкции

21.09.2024 | 12:35

Удивительные объявления размещены в новых автобусах большой вместимости № 93, вышедших на линию 2 сентября.

Уведомления наклеены на оконные стекла рядом с приспособлениями для разбивания в случае необходимости.

«При аварии снимите аварийный вес разбейте окно и опасайтесь бегством», - гласит надпись.

Фото странного предупреждения прислала читательница сетевого издания «ПензаИнформ» Вероника. Она предположила, что инструмент для использования в аварийной ситуации произведен в Китае и инструкция переведена с национального языка автоматически.

Вероника напомнила, что в раньше в общественном транспорте висели объявления «При аварии разбить стекло молотком».

«Все было понятно: так предполагалось открыть запасной выход. А теперь нам предлагают нечто несуразное. Что такое «аварийный вес»? Почему мы должны «опасаться бегством»? На фоне этой белиберды отсутствующая запятая вообще кажется сущей мелочью», - сыронизировала горожанка.