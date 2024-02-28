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Глас народа

Пензенские школьники пожаловались на тараканов

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В среду, 28 февраля, пензенцы поделились видео, сделанным, как утверждается, в школе № 76. Автор запечатлел таракана, бегущего вдоль стены в туалете.

Кадры опубликовали в пензенском телеграм-канале.

В посте указывается, что школьники замечают насекомых не в первый раз, причем не только в туалете, но и в коридорах.

Пензенские школьники пожаловались на тараканов

«В 77-й школе тоже тараканы в женских туалетах», «В 67-й школе тоже, хотя травили много раз», «В 59-й школе тоже пешком ходят тараканы и в классах, и у директора, ну а в столовой - вообще кошмар. Дети этих шустрых стасиков домой приносят», - сообщили горожане в комментариях.

Один из участников обсуждения заметил, что борьба с насекомыми ведется, но результата она не дает.

«Школы завалены противотараканными средствами. Постоянно ведется обработка. Вот только плохо они работают. Или к яду привыкли, или яд - туфта. Ни мелки, ни мази - ничего не помогает», - пояснил он.

На пост отреагировал представитель управления образования города. Он написал, что в школе провели проверку.

«Дезинсекция школы № 76 проводится по установленному графику. Проведение дезинсекции возможно только в период отсутствия обучающихся. Работы по дезинсекции с последующим проветриванием и уборкой помещений школы № 76 будут проведены 2-3 марта при строгом соблюдении всех норм и требований СанПиН», - отметил представитель управления.

Тараканы одолевают не только пензенские школы, но и зареченские. Так, в октябре 2022 года в Сети распространилась фотография с насекомым в компоте. Напиток приготовили в школе № 222 закрытого города.

«Нашли чему удивляться», «Они всегда там такие были. Их сколько пытались травить, но ничего не изменилось. И именно из-за этого я там не кушала», - высказались зареченцы.

Насекомых действительно морят регулярно, и не всегда время обработки устраивает родителей. Например, в октябре прошлого года в пензенской школе № 75/62 в Тепличном тараканов травили во время учебного процесса. Из-за этого пришлось сократить уроки и отпустить детей домой.

Фото и видео t.me/penza_novosti.

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