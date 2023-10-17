В Пензе родителей не устроил график обработки школы от тараканов

17.10.2023 | 13:53

В пензенской школе № 75/62 в Тепличном морят тараканов во время учебного процесса. Такое сообщение пришло в редакцию портала PenzaInform.ru от родителей учеников.

«Почему в 75-й школе не могли раньше поморить тараканов и морят их сейчас, во время учебного процесса? Уроки сокращают, детей отпускают. Нам тараканов еще не хватало!» - возмутились пензенцы.

Редакция попросила начальника городского управления образования Аллу Маркову прокомментировать ситуацию.

По ее словам, услуги по дератизации и дезинсекции зданий школы № 75/62 г. Пензы им. Героя Советского Союза А. И. Мереняшева по договору оказывает Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области по утвержденному графику. Дезинсекционные мероприятия во время летних каникул провели 27 июня, 27 июля и 25 августа.

Последние санитарные обработки здания прошли 15 и 29 сентября. В эти дни образовательный процесс был организован согласно расписанию, но с сокращением продолжительности занятий.

«Директору МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы Россееву В. В. рекомендовано обеспечить проведение необходимых дезинсекционных мероприятий в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями», - сообщила начальник управления образования.