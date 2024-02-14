Многих пензенцев шокировали суммы в квитанциях за январь

14.02.2024 | 14:59

Жителей Пензы предупредили об увеличении платы за отопление, которое подавалось в дома в январе, но подготовиться морально горожане все равно не смогли. Суммы их неприятно удивили.

«Повысили за отопление аж на 30%, это куда годится, беспредел творится, коммуналка выходит под десятку»; «Полуторка в Заводском, 4 067 р. за январь. За отопление!»; «Какие 21,7% - все 30 прибавили, и всем пофиг, на простой народ плевать. Коммуналка - пожизненная ипотека, не уменьшаемая сумма, а только все выше и выше»; «В декабре - 2 400, за январь принесли - 4 800. Какие к черту 21%?? С ума сошли, что ли?»; «Трешка», в декабре было 3 574, в январе - 4 633, +23%, разница в тысячу очень ощутима», - высказались возмущенные пензенцы на разных страницах в социальных сетях.

К обсуждению темы подключились и те, кого повышение платы затронуло несильно: «Трешка», за декабрь было 2,8 тыс., за январь счет пришел на 3,2 тыс. +400 руб с учетом морозов ниже -20, адекватная прибавка. Ну если в процентах, то 14%»; «+300 рублей всего, терпимо».

Накануне ресурсники оповестили население, что отопление за январь из-за морозов обойдется дороже на 20%.

«По данным синоптиков, в Пензе фактическая среднемесячная температура в декабре 2023 года составила -5,3 градуса, а в январе 2024-го -11,2 градуса, что на 5,9 градуса холоднее. В связи с этим увеличился объем потребления тепловой энергии», - пояснили в одной из ресурсоснабжающих организаций.

Январь запомнился пензенцам массовыми отключениями отопления из-за многочисленных аварий на сетях в разных районах города: в центре, Арбекове, Заводском районе, на Шуисте.