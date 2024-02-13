Отопление за январь обойдется пензенцам дороже на 20%

13.02.2024 | 07:41

В январских квитанциях за отопление, которые получат пензенцы, суммы будут выше, чем в декабре, в среднем на 21,7%.

Об этом предупредили в Пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

«По данным синоптиков, в Пензе фактическая среднемесячная температура в декабре 2023 года составила минус 5,3 градуса, а в январе 2024-го - минус 11,2 градуса, что на 5,9 градуса холоднее. В связи с этим увеличился объем потребления тепловой энергии», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Пензенцам напомнили, что жители многоквартирных домов оплачивают тепловые ресурсы либо на основании показаний общедомового прибора учета, либо по нормативам, если счетчик отсутствует.

Прибор учета позволяет, как правило, за отопительный сезон в среднем сэкономить до 25% суммы оплаты ресурса.